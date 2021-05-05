مسلسل "كوفيد "25 الحلقة 7 بداية أحداث مرعبة بعد مقتل إيناس كمال

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 7، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة، وبدأت بمشهد مقتل "شروق" التي تجسدها إيناس كمال.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 7

ومن أبرز أحداث الحلقة 7 من مسلسل "كوفيد 25"، غموض واقعة مقتل "شروق" التي تجسدها إيناس كمال، خاصة إنها ليست من المصابين بالفيروس، ولم تقتل على يد أحد المصابين، ويحاول يوسف الشريف معرفة الرقم السري لهاتفها من أجل الحصول على معلومات حول سبب مقتلها، ويجده الطبيب مكتوب على ذراعها.

أحداث مسلسل "كوفيد 25"

وتشهد الحلقة 7 من مسلسل "كوفيد 25" حزن أمير صلاح الدين على خطيبته "شروق"، ويتذكر قصة حبه معها وخطبته، في الوقت الذي يحاول به يوسف الشريف فضح الشركة المتسببة في الفيروس، ويطلب من أحمد صلاح حسني أن يعمل معه في تلك المهمة من خلال خبرته في السوشيال ميديا، ولكن الأخير يتردد بسبب اعتزاله للسوشيال ميديا لاحساسه بالذنب بعدما تسبب في انتحار حبيبته بسببها.

وتنتهي أحداث الحلقة 7 من مسلسل "كوفيد 25" بمشهد مثير بعد هرب محمد عادل في نهاية الحلقة قبل أن يقابله أحد المصابين ويقتله، ويتجه المصاب إلى آيتن عامر، وهو ما يثير تشويق الجمهور حول مصيرها، وعلى الجانب الآخر جاءت نتائج تحاليل سيدة حامل بإيجابية حالة مولودها، وهو ما يجعل يوسف الشريف يمنعها من رؤية ابنها، وتعلن شركة كبيرة على ايجاد لقاح للفيروس في أحداث الحلقة.

مسلسل "كوفيد 25"

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "كوفيد 25" نجاح نادر في إنقاذ "حلا" من الموت بعدما قام بالهجوم عليها أحد المصابين، لكن ينقل إليها الفيروس ويتم نقلها إلى غرف العزل، بينما يتم اكتشاف مكان "شروق" إيناس كامل وهي فاقدة للوعي، وياسين يصبح محاط بالعديد من الذكريات التي مر بها بعد وفاة ابنه علي ومحاولة صديقه القديم"أحمد الشامي" من أجل إنقاذه من هذه الذكريات، ويخبر "سيف" شقيقته بأن ابنها يحتاج إلى دخول الحجر لأنه اصبح مصابا، كما تصدم شقيقته بحقيقة وفاة والدتهما وأن شقيقها "سيف" قام بإجراء بعض الاختبارات عليها، وتقوم شقيقته بفضحه أمام خطيبته "نهال" آيتن عامر، بينما تمر ميرنا نور الدين بوضع صعب بسبب رغبتها في الإجهاض قبل أن ينكشف أمرها من قبل زوجها "عزيز" إسماعيل فرغلي.