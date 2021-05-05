مسلسل "النمر" الحلقة 22 الظهور الأول للنجمة سوسن بدر

مسلسل "النمر" الحلقة 22، شهدت عدة أحداث مشوقة ومثيرة وأبرزها الظهور الأول للفنانة سوسن بدر في الحلقة، وتجسد دور والدة محمد إمام.

مسلسل "النمر" الحلقة 22

ومن أبرز أحداث الحلقة 22 من مسلسل "النمر"، القبض على "عبد الله رضوان" أو النمر الذي يجسده محمد إمام، وذلك بتهمة سرقة محلات "رجب الحلق" للذهب، إلا انه يستطيع إثبات براءته وأفرج عنه بعد عدم ثبوت التهمة عليه، ويخبره ضابط الشرطة انه تحت المراقبة بسبب شكه في حقيقته، ويجتمع النمر مع تجار وعمال "الصاغة" ويخبرهم انه سيقف بجانبهم وسيعمل على عودة التجارة إلى سابق عهدها تحقيقاً لحلم والده.

أحداث مسلسل "النمر"

ويستمر النمر في تنفيذ مخططه للإيقاع بكبار تجار الذهب والانتقام منهم على قتل والده، وينجح في الإبلاغ على الشيمي رضوان "محمد رياض" بتهمة الغش في الذهب، ويحاول الأخير ان يثبت برائته من خلال تلفيق التهمة إلى أحد العاملين في مصنعه مقابل دفع أموال له، في الوقت الذي يقع به بيومي فؤاد "رجب الحلق" في أزمة مع الضرائب ويهدد بالحجز على أمواله في حال عدم دفع 5 مليون جنيه في أسبوعين.

ومن الأحداث المثيرة في الحلقة 22 من مسلسل "النمر" محاولة فريدة ابنة الحاوي قتل حسن الحلق، وذهبت إلى منزله وطعنته بالسكين انتقاماً منه على تسببه في إجهاضها وفي منعها من الإنجاب مجدداً، وتنهار فريدة بعد طعنها حسن والذي سقط أرضاً، قبل ان تختتم الحلقة بأول ظهور للفنانة سوسن بدر في المسلسل، إذ ظهرت في سوق الذهب وسط ذهول من المتواجدين قبل ان يقدمها محمد إمام بصفتها والدته.

مسلسل "النمر"

الجدير بالذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محلات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير "عنتر" العديد من الصراعات، ويتقمص محمد عادل إمام شخصية "النمر"، ويبدأ في سرقة الأغنياء الفاسدين في الصاغة بهدف توزيع أموالهم على الفقراء.