شاهد.. أحمد السقا لمتابعيه في أحدث ظهور : وحشتوني يا أغراب

شارك النجم أحمد السقا متابعينه صورة من كواليس المسلسل الرمضاني"نسل الأغراب"،ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق السقا لمتابعينه من خلال صورته :"وحشتوني ياأغراب #عساف_الغريب#نسل_الاغراب".

وما زال مسلسل " نسل الأغراب " الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك محط انظار وحديث المشاهدين، وأخذ جانبًا كبيرًا من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على الكثير من المواهب الشابة التي تخوض لأول مرة تجربة تمثيل الحياة الصعيدية، و أيضًا لتناوله قصة خيالية أسطورية اندمج معها المشاهدون وتابعوا تطور احداثها عن كثب.

واستطاع الفنان أمير كراره خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب أن يثبت جدارته في أداء مختلف الأدوار بعد ان حصرته الجماهير المصرية في دور الضابط المصري فلُقب حينها بـ" باشا مصر "، و أيضا الفنان احمد السقا الذي أتقن دوره ببراعة، وأحبه المشاهدون وتعاطفوا معه رُغم التناقض الكبير في شخصيته وعدوانيته الشديدة.

كما دارت الأحداث الأخيرة في حلقات مسلسل " نسل الاغراب " حول محاولة استرداد عساف الغريب الذي قام بدوره الفنان أحمد السقا، لحقوقه المسلوبة أثناء فترة سجنه طيلة عشرين عامًا، و أولها استرجاعه لزوجته جليلة التي استغل غفران الغريب الذي جسد شخصيته الفنان أمير كراره، و أقنع شقيقها العمدة حسيب " إدوارد " بأن يطلقها من عساف ويزوجها له، و أن يسترجع أيضًا هيبته وأمواله، و إعادة تدوير الصناعات التي كان يعمل بها هو ووالده قبل قتله.

جدير بالذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة كل من " أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، نجلاء بدر، محمد جمعة، سلوى عثمان، ريم سامي، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، محمد مهران، ملك احمد زاهر، أحمد ماجد، حمدي هيكل" ومن تأليف و إخراج محمد سامي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق دراما شهر رمضان.