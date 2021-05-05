أحمد مجدي يطلب الزواج من دينا الشربيني بالحلقة 22 فى قصر النيل

أصبحت كاميليا "دينا الشربيني" خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل قصر النيل، في خيار صعب، تركه لها المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) وهو هل تخبر حسين السيوفي (محمد حاتم) أنه شقيقها من أمها صفية التي اختفت في ظروف غامضة بعدما هربت مع فهمي السيوفي (تامر ضيائي) أن تنسى الموضوع تمامًا وتترك الأمر خفي عنه، ولكن في النهاية اختارت كاميليا إخباره الحقيقة، فهي منذ البداية لم ترى فيه سمة واحدة من سمات أبناء السيوفي.

وتابعت كاميليا بحثها عن الذهب، فذهبت إلى شقيقها منير (عمرو السعيد) لتطلعه على الأحداث الجديدة، واتفقا سويًا على خطة محكمة لاستخراج الذهب من باطن الأرض، والانتقام لوالدها ووالدتها من بطش وسلطة فهمي السيوفي.

وبعد انفصال المقدم خالد نوح من شويكار (مريم الخشت) بسبب إعطائها الكتاب الأسود الذي يضم كل جرائم عائلة السيوفي، إلى زوجها السابق علاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز)، قرر التقدّم رسميًا إلى كاميليا، فتوجّه مباشرة إلى قصر السيوفي وفور عودة كاميليا من الخارج فاجأها بطلب يديها للزواج، ليتركها في حالة من الصدمة والذهول، فهل ستقبل كاميليا عرض الزواج أم سيكون لها رأي آخر؟.

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.