مسابقة لدعم إنتاج الأفلام بمهرجان الإسماعيلية السينمائى

تعلن إدارة الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا ، والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ، عن التعاون مع شركة "بركة وان ويب للإنتاج الفني" لإقامة مسابقة لدعم إنتاج الأفلام عن طريق الإعلان عن مسابقة لأفضل سيناريو.

ومن المقرر ، أن يحصل أفضل سيناريو علي جائزة قيمتها خمسة الاف جنية والحصول علي دعم لوجيستي ( توفير معدات تصوير وإضاءة وصوت و مونتاج وميكساج و لوكيشن ).

وتمثلت شروط الإشتراك بالمسابقة ، أن يكون السيناريو المقدم مملوكا للكاتب المتقدم به ، وغير منسوخ أو مقتبس من عمل فني آخر ، وأن يرفق مع السيناريو سيرة ذاتية للمخرج والسيناريست ومدير التصوير، يرفق أيضا جدول عمل لعدد ٣ أيام تصوير كحد أقصى، لاتزيد مدة الفيلم عن ١٥ دقيقة، و تقديم جزء من عمل فني سابق للمخرج ومدير التصوير.

و سوف يتم إستقبال السيناريوهات حتي ١٥ مايو الحالى ، علي أن تقدم طلبات الإشتراك بالمسابقة عن طريق البريد الإلكتروني.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.