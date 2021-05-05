خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

حصل الفنان خالد سليم على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. واحتفل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتكريم وحصوله على الاقامة الذهبية، حيث نشر صورته أثناء تكريمة وعلق على الصورة قائلا: "اتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الاقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ربي يحفظ عذا البلد حكومتا وشعبا".

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