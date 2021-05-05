زوجة الفنان عماد محرم تكشف تفاصيل حالته الصحية

كشفت زوجة الفنان عماد محرم، أن زوجها الفنان محجوز حاليا بغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات إثر تدهور حالته الصحية، متابعة إنه يعانى من قصور في عضلة القلب.

وأشارت إلى سلبية أول مسحة كورونا، حيث تم إجراؤه بعد الاشتباه في حالته، وأنها تنتظر نتيجة المسحة الثانية الخاصة بوزارة الصحة.

وطالبت زوجة الفنان من الجمهور الدعاء له حتى تنتهى أزمته الصحية بسلام.

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