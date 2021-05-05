هاني رمزي يعود للمسرح من خلال ”أبوالعربي”

أعلن الفنان هاني رمزي عن عودته لخشبة المسرح من جديد، وذلك من خلال عرض مسرحية جديدة بعنوان "أبوالعربي"، والمقرر عرضها في عيد الفطر المبارك. المسرحية من تأليف محسن رزق واخراج تامر كرم ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، منهم داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم ومحمد عز وأحمد فتحي وليلى عزالعرب وعمرو عبدالعزيز. ونشر هاني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أفيش المسرحية، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين أبو العربى راجع تانى على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله على مسرح جراند طيبه بمدينه نصر وقريبًا في السعودية والإمارات وجميع الدول العربية #عيد_الفطر".

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