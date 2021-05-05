اليوم.. وزيرة الثقافة تكرم أسر الشهداء باحتفالية ”القومي للسينما”

تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، اليوم الاربعاء مجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام التاسعة والنصف مساء.

يأتي ذلك ضمن احتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" ويتم خلالها العرض الخاص للفيلم التسجيلى " الشهيد " للمخرج عاطف شكري " والذي يتناول خلاله قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض» الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، للكاتب محمد نبيل والذي يقدم من خلالها على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة؛ شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه، يعد" الشهيد" أول سلسلة من الأفلام التي سيقوم بإنتاجها المركز القومي للسينما بالفترة القادمة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره.

ومن جانبها سوف تقوم "عبد الدايم" بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم / شريف محمد عمر، الرائد شرطة / محمد أنور جمعة، عريف /عماد أمير رشدي، ومن المقرر أن تقدم الحفل المزيعه "ساره عزت".

يذكر أن الفعاليات تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.