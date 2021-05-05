فيديو أحمد سعد يكشف كواليس مشهد زفاف سمية الخشاب ويرد عليها: "بحب خطيبتي وماخدتش فلوس"

زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان بحضور أحمد سعد في احداث مسلسل "موسى" ما يزال يلقى تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا، كذلك بين سمية وطليقها ايضا حيث تبادلا الردود والرسائل المبطنة بشكل غير مباشر والتي اقلقت الجمهور حول اشتعال الحرب الكلامية بينهما مجدداً، ليخرج احمد سعد عن صمته ويرد على سمية الخشاب من خلال مداخلة تلفزيونية تحدث فيها ايضا عن كواليس هذا المشهد.

احمد سعد يكشف كواليس مشهد الزفاف

الفنان أحمد سعد كشف كواليس ظهوره في زفاف طليقته سمية الخشاب، والفنان محمد رمضان اللذان يؤديان شخصية "موسى" و"حلاوتهم" ضمن أحداث مسلسل "موسى" وذلك في تسجيل صوتي لبرنامج MBC Trending، فوجّه احمد سعد الشكر اولاً للفنان محمد رمضان لإختياره له لإحياء حفل زفافه ضمن احداث مسلسله معربا عن سعادته وموافقته على المشاركة، قائلاً :"عايز أشكر صديقي العزيز محمد رمضان انه عزمني في فرحه على سمية وكنت هزعل أوي لو مكنش عزمني في مناسبة سعيدة جدا زي دي، لما كلمني أجي أغني وافقت علطول".

أحمد سعد ردّ ايضا في اللقاء التلفزيوني على تعليقات الجمهور على المشهد الذي سبب ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بكونه سبق وأن خاض تجربة زواج فاشلة من سمية الخشاب والتي انتهت بخلافات كبيرة بينهما، فأعرب عن سعادته بردود فعل الجمهور ووصفه تعليقاتهم بالمضحكة، وأردف :"أنا شايف الناس مستمتعة وأكيد استغربوا الموقف أنا كمان استغربت".

أحمد سعد يرد على سمية الخشاب

الفنان المصري تحدث عن كواليس المشهد ووصفه باليوم العادي لافتا الى أنه التقى بسمية الخشاب في الكواليس وتبادلا التحية، لكنه أكد بأنه لم يتقاضى أي فلوس عن المشهد كما قالت، فأوضح قائلاً: "اليوم كان حلو ومر بسلام، قابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا، بس فوجئت بأنها قالت على وجودي رزق وجايله.. محصلش أنا روحت بالحب مأخدتش أي فلوس عشان بحب محمد رمضان وليا نجاحات كتير معاه".

وأعرب احمد سعد عن انزعاجه من نشر سمية الخشاب صورة لها في حفل زفافها على محمد رمضان ظهر فيها بشكل غير موفق، كما رد على الصور التي نشرتها سمية الخشاب بعد عرض الحلقة بعدما ربط المتابعين بينها وبين ظهور احمد سعد، فقال "بلاش حركات من تحت لتحت هنفضل طول عمرنا نعملها عشان الناس تشوف حاجات وحشة .. لقيتها منزلة صورة وحشة ليا".

وتوجه احمد سعد لسمية الخشاب بالقول في ختام مداخلته " أنا مبفكرش بالطريقة دي بفكر بطريقة عملية أنا خاطب دلوقتي وبحب خطيبتي ومعنديش خلافات مع سمية فبلاش الحركات اللي من تحت لتحت".

حرب الصور اشتعلت بين أحمد سعد وسمية الخشاب

وبمجرد عرض الحلقة قبل يومين انتشرت بعض الصور الطريفة والكوميكس بين الجمهور والتي تلمح إلى الأزمات بين أحمد سعد وسمية الخشاب وكيف تجاوزها كل منهما بظهورهما في عمل واحد بعد عامين من الانفصال، إلا أن أحمد سعد بدلًا من أن يصمت أو يعلق بشكل خالي من الإهانة على تلك الصور، أعاد نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وتفاعل بشكل غير مباشر معها، بل قام بتأييد السخرية من سمية الخشاب.

وألمحت الكوميكس التي نشرها أحمد سعد، إلى أزمته مع سمية الخشاب وضربه لها والتسبب في استئصال الطحال لها في أثناء فترة زواجهما، كما تفاعل مع فكرة سعادته بكونه تخلص منها، والتي شاركها الجمهور على هيئة تدوينات طريفة بالأمس.

أما سمية الخشاب أيضًا فعلقت على فكرة تصدرها الترند بعد عرض الحلقة بسبب جدل ظهور أحمد سعد في أحد المشاهد، إلا أن تعليقها تسبب في حالة من الجدل كذلك واعتبرها البعض تقصد التلميح إلى سعادتها بالطلاق من زوجها الرابع أحمد سعد وزواجها ضمن أحداث العمل، فكتبت عبر فيسبوك: "أول مره أحس إني عروسة بجد.. سعيدة جدا بإني تريندج إلى الآن على تويتر وجوجل.. بحبكم".

ويعتبر أحمد سعد هو الزوج الرابع لسمية الخشاب قبل الانفصال في 2019، حيث تزوجت قبله 3 مرات للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال كما تزوجت سمية للمرة الثانية والثالثة سرا دون أن تكشف اسم زوجها.