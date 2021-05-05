مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 23 ما دوت الخليج خطة رسمية وصافي ضد حياة ؟.. حيث اكتشف صافي الذي يقوم بدوره قصي خولي ما فعلته به حياة أو نادين نسيب نجيم، بهدف الانتقام، وعلم بحقيقتها بالكامل بمساعدة رسمية أو كارمن لبس.

جماعة ملثمة تضرب صافي وتخطف حياة

وقرر صافي التعامل بطبيعية مع حياة ومحاولته في زيادة تعلقها به، إلا أنه لم يستطع منع نفسه من حبها، وبمجرد أن بدأ في مواجهتها بحقيقتها، هجم عليهما مجموعة من الملثمين قاموا بضرب صافي واختطفوا حياة.

وبعد التحقيق مع صافي لمعرفة هوية من قاموا بضربه واختطاف حياة، واتهامه لبعض الأشخاص ممن على عداوة معهم، يخرج صافي من قسم الشرطة، وبينما تظهر حياة وهي مخبأة في مكان ما يدخل فجأة صافي عليها لنكتشف أنه من قام بتدبير قصة خطفها بمساعدة رسمية، من أجل مواجهتها بحقيقتها.

صافي يواجه حياة بحقيقتها بعد أن قام باختطافها

وبمجرد أن يدخل صافي المكان ينزع عصبة عينيها ويوجه لها التحية العسكرية ويناديها باسمها الحقيقي "سما" لتدخل في حالة صدمة بعد معرفتها أنه علم بكل شيء عنها، لتنتهي أحداث الحلقة.

وكانت حياة قد وقعت في موقف صعب بسبب صراعها الداخلي بين حبها لصافي وتأثرها به، وبين المهمة السرية التي تنفذها من أجل الإيقاع به والانتقام لشقيقها الراحل والذي تعرض للقتل على يد شقيق صافي "يزن"، وهو الأمر الذي قد يهدد نجاح المهمة السرية التي تنفذها.

معلومات عن مسلسل "عشرين عشرين"

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.