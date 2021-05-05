مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 22 زواج الخديوي من غزل بعد خروجها من السجن وبراءتها

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، زواج الخديوي وغزل بعد خروجها من السجن وبراءتها تصدّر أحداث هذه الحلقة المشوقة والتي شهدت ايضا العديد من الوقائع المشوقة، فتابعوا معنا ابرز ملخص الحلقة 22 من مسلسل اللي مالوش كبير للنجمين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22

الحلقة 22 من مسلسل اللى مالوش كبير انطلقت بمحاولة تشويه غزل "ياسمين عبد العزيز"، من قبل إحدى نزيلات السجن، بمياه النار وذلك أثناء نومها في السجن بعد اتفاق قدرية طليقة الخديوي التي دفعت لإحدى السيدات 200 ألف جنيه لتشويه غزل انتقاما منها، الا ان القدر يكون لطيفا مع غزل حيث تنقذها رئيسة السجن في اللحظات الأخيرة .

عابد تيمور "خالد الصاوي" يعود من السفر ويشعر باشتياق كبير لغزل، اما مينا "محمود حافظ" فيكشف لـ الخديوي (أحمد العوضي) عن مكان تواجد إبراهيم أحد رجال عابد الذي وضع المواد الممنوعة لغزل في الحقيبة.

الخديوي يطلب الزواج من غزل

الخديوي يلقي القبض على إبراهيم ويتوجه به إلى المحكمة بغية الاعتراف بالمؤمراة على غزل، فيتم الإفراج عن الأخيرة، وينتظرها الخديوي خارج اسوار السجن ليستقبلها بفرحة لا توصف ويغمرها ويعبر عن حبه الكبير لها، كما يطلب منها الزواج.

نادين "دنيا عبد العزيز" تكشف لـ عابد عن موعد زواج غزل والخديوي، فيغضب كثيرا ويستأجر أحد الأشخاص لقتل الخديوي والتخلص منه، وتنتهي الحلقة بتصويب القناص سلاحه على الخديوي.

مسلسل "اللى مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعي، الشاب محمود ياسين، هدى الإتربي وغيرهم.