مسلسل "ضل راجل" الحلقة 23 وفاة نرمين الفقي وابنتها تضع مولودتها

في الحلقة 23 من مسلسل ضل راجل، شهد تنتقل للمستشفى وهي على وشك الولادة وحياتها وحياة جنينها في خطر.

سليم في صدمة

شهد تلد طفلة وسط صدمة من عمرو وسليم بعد ان علما بالخبر من الدكتورعزيز مدير المستشفى، لكنهما لم يخبرا "خليل بيه" بالأمر.

وفاة هدى في مسلسل ضل راجل

هدى والدة شهد تتوجه لجلال بتساؤلات قالت فيها: "ماذا سنقول للناس وللجيران، من والد الطفل وإلى أين ذهب، وكيف ستكون شهد أم في هذا العمر".

وبعد لحظات من ولاد طفة شهد، يجد جلال هدى زوجته، أم شهد، من دون حركة وكأنها ماتت بعد أن قرأت آيات من القرآن الكريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وآخرين، ويعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا بتوقيت مصر.