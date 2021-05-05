دنيا وإيمي سمير غانم تدشنان حملة للدعاء لوالديهما وعماد محرم في حالة حرجة.. 4 نجوم بالعناية المركزة في وضع مقلق

حالة من القلق أصابت الجمهور على الوضع الصحي لعدد من النجوم الذين أصيبوا بأزمات صحية مؤخرًا ونقلوا على إثرها إلى المستشفى وتحديدًا إلى غرفة العناية المركزة، بعد تدهور حالتهم الصحية.

دلال عبد العزيز وسمير غانم

مازالت الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز غير مستقرة حتى الآن، رغم تواجدهما منذ أيام في غرفة العناية المركزة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وحرصت كل من إيمي ودنيا سمير غانم على التعليق لأول مرة على حالة والديهما قبل ساعات، حيث دشنت كل منهما حملة دعاء للنجمين القديرين عبر حساباتهما على انستجرام.

وتفاعل قطاع كبير من النجوم مع الدعاء الذي نشرته دنيا وإيمي، وتمنوا الشفاء العاجل لدلال عبد العزيز وسمير غانم، ومن بينهم أحمد السعدني ومحمود عبد المغني وعمرو محمود ياسين ومي كساب ونجلاء بدر وأكرم حسني وأحمد زاهر وحمدي الميرغني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر وكريم فهمي ونشوى مصطفى وشيماء سيف وغيرهم.

عماد محرم

الفنان القدير عماد محرم تعرض كذلك لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، كما أنه أجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت سلبية، وينتظر حاليًا نتيجة المسحة الثانية.

نادية العراقية

الفنانة الشهيرة نادية العراقية دخلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، ودخلت غرفة العناية المركزة، بحسب ما أكدته ابنتها، التي كتبت عبر حساب والدتها على فيسبوك: "ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جداً ارجوكم ادعولها انها تقوم بالسلامة بحق الايام المفترجة دي يارب انا مقدرش اعيش من غيرها يارب قومها لي بالسلامة انا مش عارفة حتى اشوفها .. يارب عديها على خير يارب".

وأضافت في تدوينة أخرى: "يارب بحق الأيام الصعبة اللي شافتها في حياتها تشفيها وتقوم بالسلامة يارب امي ست كريمة وخيرة وطيبة أوي يارب اشفيها وطمن قلوبنا وقلب ابويا عليها يارب".

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