تيم حسن ووفاء الكيلاني الأحدث .. 6 نجوم جدد حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفاء بحصولهم على الإقامة الذهبية مؤخرًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيه الشكر للمسؤولين عن الأمر، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أحدثهم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان السوري تيم حسن.

وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني كشفت عن حصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات ونشرت صورة لها عبر انستجرام خلال تواجدها هناك، وعلقت قائلة: "من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنة دي اني مُنحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله وحكومة دبي؛ حفظ الله الإمارات وأهلها الطيبين".

تيم حسن

أما الفنان تيم حسن فنشر عبر انستجرام صورة تظهر فيها بعض ناطحات السحاب وعلق عليها قائلًا: "دبي ٣١ مارس آذار الفائت كان يوم متميز لي ولزوجتي، حيث مُنحنا فيها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نَسعد دايمآ بوجودنا بهذا البلد الجميل.. شكرا جزيلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله حاكم دبي وشكرا لحكومة دبي دمتم بخير وأمان ونجاح".

خالد سليم

الفنان المصري خالد سليم حصل كذلك مؤخرًا على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، وعبر عن سعادته بذلك، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جديدة له وهو يتسلم الإقامة وعلق قائلًا: "أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي .. على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات.. والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة.. ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعبًا".

جوزيف عطية

وسبق هؤلاء أيضًا الفنان اللبناني جوزيف عطية، الذي احتفل بحصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، وأشاد بتعاون المسؤولين معه، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وجه فيه الشكر وعبر عن سعادته بحصوله على الإقامة، وقال: "شكراً لدولة الإمارات على منحي الإقامة الذهبية، وإن شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام. شكراً على مجهودكم، وكل الحب والاحترام مني لكم.. جوزيف عطية".

ديمة الجندي

الفنانة السورية ديمة الجندي انضمت لقائمة النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، حيث نشرت صورة لها عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كل الحب لدولة الإمارات.. كل الشكر والاحترام والتقدير لحكومة دبي لمنحي الإقامة الذهبية.. دبي الأمن والأمان.. شكراً لتقدير الفن والفنانين والمبدعين.. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

شذى حسون

النجمة شذى حسون عبرت عن مدى سعادتها لمنحها الإقامة الذهبية وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "يسعدني أن أعبر عن فرحتي وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الثقافة والفنون على ثقتكم العالية التي أوليتموني إياها بمنحي شهادة إعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن والإقامة الذهبية على أن اكون عند حسن ظنكم.. داعين الله عز وجل بدوام التقدم والازدهار لبلدي الثاني دبي وأن يحفظ شيوخها الكرام أطال الله عمرهم وحفظهم لشعبهم الكريم".