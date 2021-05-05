فيديو ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها "المميت" وتستعرض آثار عمليتها بعد استئصال غضاريف الأذن

ريهام سعيد الإعلامية المصرية حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وتقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، حيث تحدثت ريهام عن فترة مرضها وكشفت أسرار من حياتها الخاصة.

ريهام سعيد تتحدث عن فترة مرضها وحقيقة استعطافها للجمهور

ريهام سعيد كشفت حقيقة استعطافها للجمهور بإعلان مرضها تزامنًا مع وقف برنامجها الذي حدث وقتها، ونفت أن تكون قد أعلنت مرضها في هذا التوقيت من أجل استعطاف الجمهور، لافتة إلى أن توقف البرنامج حدث بعد مرضها بحوالي 6 أشهر.

وأكدت ريهام سعيد أنها لن تبشر بالمرض على نفسها، موضحة أن الأزمة التي مرت بها لم تكن مرضًا طبيعيًا بل مرض مميت لافتة إلى أنها استئصلت أنفها 3 مرات خلال شهر واحد فقط.

تفاصيل العمليات الجراحية التي خضعت لها ريهام سعيد في أزمة مرضها

وأوضحت الإعلامية المصرية أنها أزالت عظام وغضاريف أنفها بالكامل، إضافة إلى غضاريف الأذن كي يتم وضعها محل غضاريف الأنف، حيث استعرضت أثار العملية الجراحية التي خضعت لها وعلقت قائلة: "أنا أخدت ودني وحطتها في مناخيري.. أنا ماعنديش ودن"، موضحة أنها ليست شخص يعاني من نقص كي يكذب على الجمهور وعلى أسرتها في مسألة حساسة مثل هذه، لافتة إلى أنه تبلغ من العمر 45 عامًا ولن تضع نفسها في موقف حرج مثل هذا.

كيف ستتصرف ريهام سعيد في حالة زواج زوجها عليها

في سياق آخر أكدت ريهام سعيد أنها لن تقبل أن تكون زوجة ثانية وأن زوجها لو فكر في هذا الأمر سوف تقتله، مشيرة إلى أن زوجها في حال إذا قرر الزواج مرة أخرى فلابد أن يطلقها في البداية، وتابعت: "لازم يعمل كدا بعيد عني... أنا ماقبلش ودا مايناسبنيش".

وكانت الإعلامية المصرية قد ردت خلال اللقاء على هجوم ريم البارودي عليها، وقالت إنه لم يخرج منها أي تصريح هجومي أو فعل تستحق عليه الهجوم من ريم البارودي، ولا تعرف السبب الحقيقي وراء ذلك الهجوم، ونفت ريهام سعيد غيرتها من ريم وقالت إنها لم تقدم الشيء الذي يستحق أن تغار بسببه منها، ومن الممكن أن يحدث العكس، وقالت إنها رفعت قضية تشهير وسب وقذف وليس ازعاج عكس ما ادعت في تصريحاتها.

كما تحدثت ريهام عن خلافها مع الفنانة زينة وقالت إنها تعتقد أن زينة لا تحبها من البداية، وظهر ذلك في مقابلاتهما حيث كانت زينة تتحاشى الحديث معها أو السلام عليها، وازداد الخلاف بعد الحلقة التي قدمتها ريهام سعيد في برنامجها عن قضية زينة وأحمد عز، وقالت إنها لم تقدم في الحلقة أي شيء ضد زينة ولكنها تناولت القضية إعلامياً فقط مثل بقية وسائل الإعلام.