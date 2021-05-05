“تحت أعيننا” كتاب يتناول طبيعة الصور المحيطة بالمراهقين

باريس – العمانية:

أصدرت الكاتبة الفرنسية (إيريس براي) ومصورة الرسوم المتحركة الفرنسية (ميريون مال) كتابًا بعنوان (تحت أعيننا) يتناول طبيعة الصور المحيطة بالمراهقين. ويعالج الكتاب الصور التي تتشكل حولها هذه الشريحة من الأشخاص والتي تكون عقلياتها وطبيعة رغباتها، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو. ويفك الكتاب رموز الحيثيات المرتبطة بالصور، سواء تعلق الأمر بالجهة التي تنتجها أو طريقة إنتاجها أو الجهة التي تنتج لصالحها أو الأسباب الكامنة وراء إنتاجها والتأثيرالمتأتي عنها. مقدما للمراهقين مفاتيح لتغيير نظرتهم.

يذكر أن (إيريس براي) صحفية وناقدة سينمائية متخصصة في تمثيل العنصر النسوي في

السينما وفي المسلسلات ، أما (ميريون مال) فهي مصورة وفنانة وشم ومؤلفة رسوم

متحركة، وقد أصدرت أول أعمالها الخيالية (هذه هي الطريقة التي أختفي بها، المدينة

تشتعل) في مطلع 2020.

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