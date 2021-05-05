مسلسل "موسى" الحلقة 23 محمد رمضان يكتشف سرقة أمواله وجريمة قتل جديدة

في الحلقة 23 من مسلسل "موسى"، صدمة كبيرة في انتظار موسى بعد اكتشافه سرقة نوفل لأمواله وبالفعل يذهب إلى بيته لكنه لم يجده.

الريس جابر يخفي جثة مغاوري

الريس جابر يضع جثة مغاوري وسط أكثر من جوال من البطاطس ويضعه في منزل شداد الذي ظن أن العمدة هو من يقف وراء الأمر.

المعلم وهبة الوزان يقتل الصبي قرمة حتى لا يكون دليل إثبات أنه هو من يقف وراء محاولة قتل موسى، حيث كان وهبة قد كلف قرمة بقتل موسى لكنه لم ينجح.

كحلة في بيت شفيقة

نوفل يأخذ أمه كحلة إلى شفيقة التي تطلب من شهاب باشا أن تظل كحلة معها في البيت وشهاب يوافق بشرط ألا يتواجد نوفل في القصر ولو للحظة.

شويكار تخبيء نوفل في أحد الفنادق في الإسكندرية بمعاونة من عادل مساعد شهاب، والعطر الذي اقترحته شفيقة يحقق أرباحاً طائلة للمصنع.

حلاوتهم تشعر بقلق كبير على موسى الذي خرج يبحث عن نوفل ولم يعد، وتعطي زيتونة مبلغ ألف جنيه على أن يعطيه لموسى قائلا له أنها أمواله هو " أى زيتونة " ليقف على قدميه من جديد.

حلاوتهم تستعين بزيتونة في أمر الأموال لأن موسى لديه عزة نفسه كبيرة وسيرفض أخذ أموال منها مباشرة.

المسلسل بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة .