حورية فرغلي تكشف عن وجهها لأول مرة بالفيديو بعد العمليات الجراحية وبدون فلتر

حورية فرغلي كشفت عن شكل أنفها ووجهها لأول مرة بعد انتهائها من العمليات الجراحية في أنفها في أمريكا، واستعرضت آثار العملية الجراحية في أنفها على الهواء.

حورية فرغلي تكشف عن شكل أنفها بعد العمليات الجراحية

وظهرت الفنانة حورية فرغلي في لقاء بالفيديو مع قناة "الشمس"، وكشفت عن وجهها لأول مرة على الهواء أثناء حديثها عن العمليات الجراحية التي خضعت لها في الشهور الأخيرة في أمريكا، وظهرت آثار العملية الجراحية على أنف حورية فرغلي، وذلك بعدما نشرت في الفترة الأخيرة عدة صور لها ولكنها أخفت آثار العملية الجراحية بالفيلتر وبارتدائها الكمامة طوال الوقت.

حورية فرغلي تعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية طويلة

وعادت حورية فرغلي إلى القاهرة هذا الأسبوع، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وتداول الجمهور فيديوهات لها فور وصولها إلى مطار القاهرة، وكشفت حورية فرغلي عن قضائها فترة نقاهة هذه الأيام، قبل عودتها مجدداً إلى أمريكا في الصيف للإطمئنان على سير العملية الجراحية، وأشارت إلى أنه من المتوقع ان تجري عملية جراحية جديدة في الصيف من أجل إنهاء الرحلة العلاجية الطويلة لأنفها.

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لأربع عمليات جراحية دقيقة في الأنف، فأجرت العملية الأولى في فبراير الماضي، واستغرقت العملية 10 ساعات، بسبب صعوبة العملية واستئصال قطعة من القفص الصدري، وغضروف من عظام الأذن من أجل ترميم الأنف، والعملية الثانية تم وضع العظام في مكانها، والثالثة كانت عبارة عن تأهيل هذه العظام، والأخيرة وضع اللمسات الأخيرة للتأكد من نجاح العملية، وقالت في تصريحات سابقة لها إن عدد العمليات الجراحية التي أجرتها في أنفها في السنوات الأخيرة وصل إلى 15 عملية.

الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

وظهرت حورية فرغلي في الفترة الأخيرة بحالة معنوية وصحية جيدة، وذلك بعد فترة من القلق على حالتها خاصة في الفترة التي سبقت سفرها إلى أمريكا، حيث صرحت إنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب متاعب أنفها وتشوه وجهها بسببه ومعاناتها مع التنفس والشم والتذوق، وذلك بعد إصابتها بكسر في أنفها وخضوعها لعمليات فاشلة به في السنوات الأخيرة، قبل أن تجري جراحات جديدة في الشهور الأخيرة وتعود للتواصل مع الجمهور.