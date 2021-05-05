مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 8 ياسين يكتشف كارثة في مقر شركة صنع اللقاح

يوسف الشريف "ياسين" في الحلقة 8 من مسلسل "كوفيد 25" ينجح مع مجموعة من أصدقائه في الوصول إلى معلومات جديدة حول الفيروس، كما يتم إلقاء القبض على "سامح" محمد عادل بعد قتله لشروق.

نجاة نهال من الموت في الحلقة 8 من مسلسل "كوفيد 25"

يهاجم "سيف" إدوارد "ياسين" يوسف الشريف بعدما تنقل ومعه "نهال" آيتن عامر بين غرف المصابين بالفيروس الجديد، مما تسبب في تهديد حياة الأخيرة التي نجت من هجوم عليها، وأكدت نهال لخطيبها أنها ترغب في معرفة الحقيقة ومن الذي تسبب في قتل "شروق" إيناس كامل، بينما يبدأ الجميع في البحث عن "سامح" محمد عادل.

ياسين يؤكد كذلك أن المصاب الذي بات يهدد حياة الجميع كان من اوائل الأشخاص المصابين بالفيروس وهو من قام بقتل جميع من كان معه، وأن الأعراض الخاصة بالفيروس تتطور بشكل سريع وتسبب فقدان البصر وتجعل المصاب أكثر قدرة على الاستماع للأصوات البسيطة، وأن المصاب كلما تدهورت حالته بشكل أسرع بات أكثر قوة.

سامح يعترف بقتل شروق ويقلل من مجهودات ياسين

ياسين يبدأ التحقيق مع سامح ويطلب منه الكشف عن أي معلومات تخص اللقاح والفيروس الجديد، لكنه يرفض ويحاول أن يقلل من مجهود ياسين وزملائه، ويؤكد أن شروق كانت عالمة ناجحة لكن وصف ما قامت به بالغباء، وأن كل المحاولات والتجارب التي قامت بها الشركة محاولة لانقاذ البشرية من كافة الازمات التي تمر بها.

أحمد صلاح حسني يحاول مع كل من نهال وياسين البحث عن المكان الذي تتواجد فيه اللقاحات الخاصة بالفيروس الجديد، وينجح الثلاثي في الوصول لبعض المعلومات والتي من بينها أن الشركة المصنعة للقاح جعلت بعض الاشخاص يخضعون للتجارب، كما يكتشف الثلاثي أن كافة المعلومات التي يبحثون عنها تشير إلى مقر الشركة الذي بات مهجورا بسبب هروب جميع من فيه.

ياسين يصدم بعد وصوله لمقر الشركة المهجور

وتتذكر نهال بعض ذكرياتها مع مرض ابنها "علي" وكيف تسبب والده ياسين في إصابته بفيروس كورونا ونتج عن ذلك وفاته بالنهاية، بينما تعيش شقيقة "سيف" معاناة بعدما أصبح طفلها الرضيع مصاب بالفيروس الجديد وبعيدا عنها، كما تكشف ميرنا نور الدين عن علاقتها بـ"سيف" وتهدد بفضح الأمر.

ويقرر ياسين وأحمد صلاح حسني ومعهما سامح أن يذهبان إلى مقر الشركة المصنعة للقاح من أجل البحث عن معلومات أو المكان الذي يوجد به، وينجحون في الدخول إلى هناك لكن يصدم الجميع بأن المكان بها العديد من الضحايا الذين تم قتلهم.