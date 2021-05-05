فيديو انهيار أسما لمنور في مقلب الحلقة 23 من برنامج "رامز عقله طار"

أسما لمنور وقعت ضحية في مقلب الحلقة 23 من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وعاشت أسما لمنور تجربة صعبة في مقلب البرنامج.

أسما لمنور في برنامج "رامز عقله طار"

واستقبل رامز جلال أسما لمنور بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة 23 من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، وقال إنه سينفذ مقلبا مرعبا بها في الحلقة بسبب انتشارها ونجاحها في الخليج، وهو الأمر الذي قد يوقعها في مشكلة مع نوال الكويتية وبلقيس وأحلام، لذلك قرر الانتقام منها حتى لا تقع في هذه المشكلة.

وبدأ المقلب في أسما لمنور في الفقرة الوهمية من البرنامج مع المذيعة سارة مراد وحسن العسيري وإقناعها بالمشاركة في موسم الرياض، وجربت عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال وراء الجدار من أجل ضربها في لعبة معركة الألوان.

أسما لمنور ضحية "رامز عقله طار"

ومرت أسما لمنور بتجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، ودخلت في نوبة صراخ وانهيار أثناء تعطلها في الهواء قبل سقوطها في حمام السباحة وتواجه رامز جلال بغضب بعد اكتشافها المقلب في نهاية الحلقة.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة، ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.