مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 24 صافي يواجه حياة بحقيقتها

ينهار "صافي" قصي خولي في الحلقة 24 من مسلسل "عشرين عشرين" أثناء مواجهته لـ"سما-حياة" بعدما نجح في احتجازها، ويستعد صافي لتنفيذ مخطط يخدع من خلاله الشرطة انتقاما من سما.

سما تهاجم صافي وتواجهه بحقيقته

يقدم "صافي" قصي خولي التحية العسكرية لـ"حياة-النقيب سما" ويؤكد لها على كامل احترامه لها، كما يتحدث عن عدم معرفته بالاسم الذي تفضله "سما أم حياة" ويؤكد أن يحب اسم حياة لأنها حبيبته، كما يخلع عنها الحجاب وينتقد ارتدائها له، ويصفها بالشخص الكاذب والمنافق، كما وصف مهمتها بالفاشلة، وتحاول سما أن ترد علي ما يقوله وتؤكد أنها كانت ترغب في عدم تصديق ما يقال عنه، لكن تخبره بأنه يشبه رجاله العصابة التي يعمل بها بل هو أكثر قسوة منهم، لكونه يحاول أن يظهر الوجه الطيب وتقديم كافة المساعدات للفقراء في سبيل التغطية على العمليات المشبوهة التي يقوم بها.

صافي ينهار أثناء مواجهته للنقيب سما

ينهار "صافي" أمام "سما" عند حديثه عن شعوره تجاها في شخصية "حياة" ولكونها استطعت أن تجسد بشكل تمثيلي هذه الشخصية بطريقة خدعته وجعلته يقع في حبها، ويكشف عن رغبته في الانتقام منها وعلى كل لحظة قامت بخداعه فيها، لكنها تؤكد أنها سوف تجعله يدفع ثمن كل لحظة كذب فيها على الناس، ويتحدث صافي عن أحلامه التي تدمرت بسبب حياته وظروفه التي اجبرته أن يثير في هذا الاتجاه.

كما تواجه سما شعور صافي وتعترف أنها تحبه بنفس الطريقة التي يحبها بها، وأنها معرضة أن تخسر كل شيء بسبب هذا الحب، ويتهمها صافي بالكذب، لكن تنفي سما كل هذا وتؤكد أن مشاعرها لم تكن تمثيل كما يعتقد لكن صافي يظل مؤمن بأنها مستمرة في خداعه، فادي إبراهيم "أيوب الحوت" يهاجم صافي بعدما أتى بسما إلى منزله وطالب بسرعة التخلص منها، لكن صافي يعلن عن سعيه للانتقام من الجميع، وتلتقي سما بأيوب الذي يهدد حياة ابنتها ويظهر أنه يخطط لعملية انتقامية ضدها وينتج عن هذا انهيار سما.

صافي يبدأ في تنفيذ خطة لخداع الشرطة

يوسف حداد "العميد غسان" يشك أن جميع ما يحدث جاء بتخطيط من صافي الذي يبدأ في خدعة جديدة للشرطة حيث يتصل بـ"كرم" وسام صليبا ويطلب منه اللقاء ليبلغه بخطف حياة في محاولة لخداعه، كما سعى صافي أن يتهم رسمية بخداعه من أجل أن تبعد الشرطة أي شبهة عنه، وينجح صافي في ذلك بعدما يتهم كذلك شقيقه بمحاولة قتله وحياة لرفضه استمرار العلاقة بينهما بمساعدة رسمية التي اختفت، وتنجح سما في فك قيودها وتحتجز "رسمية" كارمن لبس وتهددها بالقتل في حال أصدرت أي صوت أو طلبت النجدة.