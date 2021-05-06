أول تعليق من أسرة الإعلامية إيمان الحصري بعد تدهور حالتها الصحية

الإعلامية إيمان الحصري أقلقت الجمهور على حالتها الصحية في اليومين الماضيين، بعد تدهور حالتها إثر عملية جراحية خضعت لها مؤخراً، وكشفت أسرتها اليوم في بيان إعلامي آخر تطورات حالتها الصحية.

أسرة إيمان الحصري تعلق على حالتها الصحية

وأقلقت الإعلامية المصرية إيمان الحصري الجمهور بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا دخلت على إثرها إلى المستشفى كما نتج عنها إجراءها لعملية جراحية منذ أسبوعين، ونشرت أسرتها تدوينة على حسابها بفيسبوك طمأنت به الجمهور على حالتها الصحية، وذكرت أن حالتها بدأت في الاستقرار بعد تدهورها في الفترة الأخيرة.

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

وذكرت أسرة إيمان الحصري في بيانها:" تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي".

وتابعت:"ونسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

إيمان الحصري تقلق الجمهور

وكشفت الصفحة الرسمية لإيمان الحصري منذ أيام عن تدهور حالتها الصحية ونقلها العناية المركزة بسبب مضاعفات لحقت بها بعد إجرائها عملية جراحية، وهو ما تسبب في خضوعها لعملية جراحية جديدة، وذكرت الصفحة في بيانها:" نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الاضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة او لا قدر اجراء عملية أخري".