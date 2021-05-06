مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 23 أحداث مثيرة وغيرة زوجات فارس من أمينة

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 23 شهدت أحداث كوميدية ومشوقة بعد غيرة زوجات فارس من أمينة، بعد أن أصبحت الزوجة الرابعة له في أحداث الحلقة.

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 23

ومن أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل "أمينة حاف" غيرة زوجات فارس الثلاثة من زواجه من أمينة، والتي تستطيع ان تكتشف مكائد زوجاته ضدها، وتستطيع أن تتغلب عليهن، وهو ما جعلهن يجتمعن مجدداً من أجل تنفيذ خطة جديدة للإيقاع بأمينة، وإفساد علاقتها بفارس، ونصحتهن أمينة بضرورة التكاتف معاً من أجل ألا يطلق فارس إحداهن ويتزوج مجدداً، وشهدت الحلقة عدة مواقف كوميدية بسبب المواقف بين الزوجات الأربعة وغيرتهن المتبادلة.

أحداث مسلسل "أمينة حاف"

وشهدت الحلقة 23 أيضاً من مسلسل "أمينة حاف" دخول والدة أمينة لغرفتها في المنزل وبحثت في محتوياتها، ولكن ابنة أمينة تدخل الغرفة فجأة وتمنعها من استكمال بحثها في الغرفة، وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل غيرة زوجات فارس الثلاث من أمينة، ويقررن الرقص في حفل زفاف زوجهن على الزوجة الرابعة، إلا أن أسرة أمينة قررت أن تدافع عن فرحتها بزفافها فقامت بالاعتداء بالضرب على زوجات فارس الثلاث، وانتهى حفل الزفاف بإصاباتهن خلال الحفل، لتشمت فيهن أمينة بسبب ما كن ينوين فعله فيها لكنه انقلب في النهاية عليهن.

مسلسل "أمينة حاف"

وحاولت أمينة تحريض فارس على زوجاته الثلاث خاصة بعد ارتدائهن لفساتين الزفاف، بنية إفساد حفل زفافه على أمينة، على خطى ما رأينه في أحد الأعمال الدرامية السابقة، لكنه يحاول تهدئتها، وكانت أحداث الحلقات السابقة قد شهدت شجار منيرة مع شقيقتها أمينة بسبب إصرارها على الطلاق، وتقول إنها تريد الحفاظ على كرامتها ولا تفعل مثلها، وهو الأمر الذي يغضب والدتها وتتشاجر معها أيضاً في المنزل وتحاول ضربها بسبب إصرارها على الطلاق، وتنتقل للعيش معهم في المنزل بعد تركها منزل زوجها واستعدادها للطلاق منه.

ويذكر أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.