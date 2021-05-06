مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 24 فاتن تخرج من الحبس ومواجهة عنيفة بين سرية وسفينة

عمرو سعد "سرية" في الحلقة 24 من مسلسل "ملوك الجدعنة" يواجه صديقه "سفينة" في مواجهة دوت الخليج الأولى بينهما على النفوذ والسلطة بعدما أصبح كل منهما له حياة جديدة.

الإفراج عن فاتن في الحلقة 24 من مسلسل "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس "فاتن" بعدما تم القبض عليها تحاول أن تحكي قصتها لضابط الشرطة الذي يتعاطف معها ويحاول يساعدها، وتعود فاتن للشارع من جديد لكنها تبدأ في البحث عن عمل وإيجاد مكان لإقامتها.

ويهرب "سفينة" مصطفى شعبان شقيقته "نجلا" رانيا يوسف من المستشفى بعدما شعر بالخطر الذي يهددها، ويذهب بها إلى مستشفى خاصة ويسعى سفينة لإقناع الطبيب من أجل إجهاض حمل نجلا، وتنجح فاتن في أن تصبح عاملة نظافة في أحد الاماكن وتجد كذلك مكان للإقامة وتبدا حياتها الجديدة في هذا المكان.

مواجهة عنيفة بين سرية وسفينة

مصطفى شعبان يعرض عليه قائده الجديد تنفيذ مهمة بالسيطرة على شحنة قادمة إلى البلاد، ويكشف له أن سرية يرغب كذلك في هذه الشحنة، ولذلك سوف تبدأ مواجهة قوية بين الثنائي، لكن سفينة يؤكد له أنه قادر على تنفيذ هذه العملية وقدرته على مواجهة سرية بدون النظر إلى الصداقة القديمة بينهما، وتحاول "روان" حبيبة سفينة أن تخفف عليه الضغوط التي بات يعيش فيها بسبب عمله الجديد لكنه يؤكد على قدرتها على السيطرة على الامور.

ويطلب سليم من سرية الحصول على الشحنة القادمة إلى البلاد، كما يسيطر على كافة الأملاك التي كانت تحت يد زاهي العتال، ويقيم في قصر جديد، كما ينقل سرية جثمان والدته "عطية" إلى مكان جديد داخل قصره.

نجلا ترفض إجراء عملية إجهاض

عمرو سعد "سرية" يبدأ عمله في مكتب وشركات "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل، ويحاول ومعه "مصطفى" محمد عبدالعظيم في إيجاد الأماكن السرية التي كانت يحفظ بها "زاهي العتال" بالأشياء المهمة، كما يذهب سرية إلى "مجدي" أحمد صفوت الذي يهدد الاول بأنه لن يسمح له بأخذ مكانه لدى "سليم"، لكن سرية يؤكد أن رجال "مجدي" قد تراجعوا عن مساندته وبات بمفرده وأنه بات المتحكم الأول في كل شيء، كما يلقي سرية القبض على إحدى السيدات التي يبدو أن لديها معلومات مهمة.

وترفض "نجلا " قرار شقيقها سفينة بأن تجري عملية إجهاض، حيث ترغب في الإبقاء على الجنين، وتراه أنه سوف يعوضها عن كل الأشياء التي مرت بها، ويطلب سفينة من رجاله شراء فيلا جديدة له من أجل الإقامة بها.