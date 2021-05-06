أعلنت الفنانة رانيا شاهين، إصابة الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا المستجد. وقالت رانيا من خلال حسابها الرسمي على السوشيال ميديا “جاري العزيز وصديقي وزميلي والممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الي بيركن ويقفل ع عربيتي ع طول ...الطيب واخويا...جاله كورونا ارجو من الناس انها تدعي له لانه طيب جدااا وتعبان جدااا .. هشام المليجي”.

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