شيعت ظهر اليوم، جنازة والد الفنان محمد علي رزق من مسجد السيدة نفسية بحضور عدد كبير من الأهل والأقارب. وكان الفنان محمد على رزق، أعلن عبر حسابه بموقع فيسبوك عن وفاة والده. وكتب محمد على رزق: “أبويا مات .. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جنازة والد الفنان محمد علي رزق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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