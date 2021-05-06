”دبي أوبرا” تستضيف الحفل الهولوجرامي الأول للعندليب الأسمر

يستضيف مسرح دبي أوبرا الحفل الهولوجرامي الأول للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 13 و14 مايو الجاري خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي الحكومي: تقيم العمل الفني مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويضم مجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل.

يحتل عبد الحليم حافظ مكانة مميزة بين عمالقة الغناء العربي، إلى جانب أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وشادية، بفضل رصيده المتنوع من الأغاني والأفلام التي نالت إعجاب الجماهير على مدى سنين طويلة في جميع أنحاء المنطقة.

وتحتفل الأمسية المرتقبة بذكرى النجم الراحل وإرثه الفني وبصمته الفريدة التي تركها في المنطقة، فيما تشكل أول تجربة لإعادة تمثيل أدائه الفريد وأغانيه الحالمة عبر تقنية الهولوغرام أمام الجمهور.

وسيظهر عبد الحليم على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية من إنتاج NDP التي حرصت على مدى خمسة أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصًا ستعزف الموسيقى مباشرةً.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز لسكان وزوار دبي ضمن الإجراءات الوقائية، حيث يمثل الحفل الهولوغرامي لعبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام تجربة لا تفوت بالنسبة لعشاق الموسيقى العربية من مختلف الأعمار والجنسيات ويشكل العرض المبتكر والأول من نوعه تحية حب وتقدير إلى إحدى الأيقونات الغنائية العربية التي اكتسبت شهرة واسعة. حيث سيُقام حصريًا في دبي خلال عيد الفطر لإحياء الأغاني الرائعة والحضور المميز للعندليب الأسمر من خلال مزيج من الموسيقى الراقية وأحدث تقنيات التكنولوجيا.

وأعرب محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن سعادتة بالمساهمة في عمل مميز هو الأول من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر الذي يحيي أجمل أعماله وأكد أنه رغم رحيله منذ ثلاثة وأربعين عامًا، إلا أنه مازال سيد الإحساس الفريد متمنيا التوفيق والنجاح للحفل الهولوجرامي الذي سيقام في دبي.