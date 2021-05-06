مسلسل "ضل راجل" الحلقة 24 خطف ابنة شهد من المستشفى بعد ولادتها

في الحلقة 24 من مسلسل ضل راجل، جلال يخرج من صدمة ليدخل في أخرى حيث توفت زوجته هدى بينما كانت تنتظر ولادة ابنتها في المستشفى.

خليل يخطط لمكيدة جديدة

خليل بك وخوفا من رد فعل غاضب من جلال بعدما مر بكل تلك الأزمات يخطط لشيء ضد جلال قبل أى خطوة يخطوها جلال.

الضابط يوسف يقول لملك أن من حق جلال الآن التقدم بطلب بلاغ للنيابة لإثبات نسب حفيدته، ولإثبات الزواج من سليم فهم يحتاجون للوصول إلى الشهود أو إلى ورقة الزواج العرفي.

تبديل طفلة شهد

عمرو مازال يحتفظ بورقة زواج سليم و شهد ونهى زوجته الأولى تكتشف ذلك الأمر، ومن ناحية أخرى عمرو يطلب من منيرة عمل توكيل له لإدارة الشركة.

حماة جلال وبناته يذهبون للمكوث عند الدكتورة أمل، وجلال سيرفع قضية تزوير ضد زغلول.

ابنة شهد تصاب بوعكة صحية شديدة فيقومون بنقلها إلى المستشفى، وهناك يتم تبديلها بطفة أخرى.