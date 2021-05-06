فيديو أول ظهور لباسم ياخور بعد تعافيه من كورونا ويتحدث عن كواليس إصابته ومسلسله "على صفيح ساخن"

باسم ياخور حرص على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا، والأيام الصعبة التي مر بها مؤخرًا، وتحدث عن كواليس إصابته في أو ظهور إعلامي له بعد تماثله للشفاء خلال برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4.

أول ظهور لـ باسم ياخور بعد تعافيه من كورونا

باسم ياخور النجم السوري أكد أنه أصيب بالفيروس بعد يومين فقط من الانتهاء تمامًا من تصوير مشاهد مسلسله "على صفيح ساخن" الذي يعرض حاليًا، وأضاف: "الحمد لله بعد انتهاء تصوير المسلسل بـ48 ساعة اتصبت بكورونا.. والحمد لله إن دا حصل بعد انتهاء تصوير مسلسل على صفيح ساخن"، لافتًا إلى أنه لو كان قد أصيب في فترة التصوير كان ذلك سوف يتسبب في أزمة ويعطل المسلسل خاصة وأنهم ليس أمامهم وقت كبير.

باسم ياخور يتحدث عن مشاركته في مسلسل "على صفيح ساخن"

وطمأن باسم ياخور متابعيه وأكد أن حالته الصحية حاليًا باتت ممتازة بالرغم من مروره بأيام صعبة في الفترة الماضية، كذلك تحدث عن مشاركته في المسلسل وثنائيته مع النجمة أمل بوشوشة، وأشار إلى أن العمل مكتوبا بطريقة حقيقية وواقعية وورطه عاطفيا منذ أن عرض عليه فوافق على الفور على أداء الدور.

وأضاف أنه حاول تقديم شخصية جديدة بها شيء مختلف عما قدمه من قبل، وبعدما شجعه النص على ذلك، مشيدًا بالتعاون مع أمل بوشوشة، وأكد أن الثنائيات التي تعتمد على علاقة الأخوة وليس علاقة الحب بين اثنين، قد تكون مهمة كثيرا لدى البعض وتسلط الضوء على جوانب عائلية حقيقية.

تفاصيل الأيام الصعبة التي عاشها باسم ياخور بسبب كورونا

وكان الفنان السوري باسم ياخور، قد أقلق جمهوره ومحبيه على حالته الصحية منذ أيام بعدما نشر صورة له وهو يضع جهاز الأوكسجين على فمه وأنفه، معلناً عن مروره بأيام صعبة، وبعدها كشف صديقه الاعلامي احمد الدرع، عن إصابة النجم السوري بفيروس كورونا مشيرا إلى معاناة الأخير من وضع حرج في الأيام السابقة وقراره بأن يقاتل فيروس كورونا المستجد في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولفت احمد الدرع الى أنه كشف قصة معاناة صديقه بعدما انتصر على الفيروس الخبيث.

وينافس باسم ياخور حالياً بمسلسل "على صفيح ساخن" ضمن دراما رمضان 2021 والعمل من إخراج سيف سبيعي وتأليف كل من علي وجيه ويامن الحجاب، وبطولة سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، يزن خليل، يامن الحجلي، وائل زيدان، معن عبدالحق، سليم صبري، محمد قنوع، عبد الرحمن قويدر، علياء سعيد، عبد الفتاح مزين، وائل زيدان، بلال مارتيني، سارة الطويل، تسنيم الباشا، جورج قبيلي، سليمان رزق، جنى عبود.