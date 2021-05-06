تفاصيل الخلاف بين ياسمين عبد العزيز ومؤلف مسلسلها "اللي مالوش كبير" قبل تصوير الحلقات الأخيرة

يبدو بأن أزمات مسلسلات رمضان 2021 لن تنتهي على الرغم من مشارفة الحلقات على الانتهاء في الأسبوع الأخير من موسم دراما شهر رمضان، ليندلع خلاف كبير بين النجمة ياسمين عبد العزيز مع مؤلف مسلسلها "للي مالوش كبير" السيناريست عمرو محمود ياسين فألغت الأولى متابعته عبر حسابها على انستغرام في اشهار منها لخلافاتهما المتأزمة حديثاً مع نهاية حلقات المسلسل، بينما أوضح الأخير تفاصيل ازمتهما في تدوينة عبر الفيسبوك.. فتابعوا معنا التفاصيل.

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

بداية، فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور بخطوة الغائها متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير" وترددت المعلومات المتداولة بأن سبب خطوتها تعود الى نشوب خلافات بينهما حيث تصر على تغيير نهاية المسلسل التي قررها عمرو، إلا أن السيناريست رفض التدخل بسبب حقوقه الأدبية التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الأخيرة من دون تدخل المخرج أو أبطال العمل.

عمرو محمود ياسين يوضح الخلاف مع ياسمين عبد العزيز

عمرو محمود ياسين، السيناريست ومؤلف مسلسل "للي مالوش كبير" لم ينتظر طويلاً لإيضاح خطوة ياسمين والمعلومات المتداولة عن خلافاتهما، فرد على أحد المتابعين بهذا الإطار من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

عمرو محمود ياسين لم ينكر اندلاع خلاف بين وبين بطلة عمل مسلسله ياسمين عبد العزيز قبل تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل لكنه أكد أن الخلاف بينهما ليس شخصيا، كما نفى بأن يكون السبب ايضا جراء اصرارها على تغيير نهاية احداث المسلسل، لافتا الى أن ازمتهما تعود لأسباب في العمل.

وقال عمرو ياسين في تدوينته ردا على سؤال احد المتابعين له :" یا فندم لم اقصد ان الخلاف شخصي، انا اقصد ان مسألة إلغاء المتابعة، مسألة شخصية بمعني كل واحد حر يلغي فولو"

وتابع عمرو ياسين قائلاً :"ولكن خلاف حول النهايه فهذا لم يحدث ..أما الخلاف في العمل فهو أمر وارد باي عمل في الدنيا و لكن ليس حول نهاية المسلسل".

حفل زفاف ياسمين عبد العزيز في "للي مالوش كبير"

وفي سياق متعلق، تصدر مشهد زفاف الفنانة ياسمين عبد العزيز على زوجها احمد العوضي ضمن احداث مسلسلهما الجديد "اللي ملوش كبير" اهتمام الجمهور بعد صعوبات جمة وواجهها الطرفين في المسلسل لتنتهي قصة حبهما بالزواج.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها من حفل زفافها في المسلسل وعلقت بالقول "غزل والخديوي" مع الإشارة بأن ياسمين لم تحتفل فعليا بزفافها على احمد العوضي بعد زواجهما العام الماضي، ليعلق الجمهور على حفل زفافهما في المسلسل واطلالتها بفستان العروس بأنه تعويض عن عدم اقامتهما حفلاً فعلياً.

وتدور أحداث المسلسل حول إجبار والد "غزل" لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب "سيف الخديوي" وتقع في حبه.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبة الإتربي، بسنت النبراوي، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.