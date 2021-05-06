فيديو أحلام حديث الجمهور بعد ترتيلها للقرآن الكريم وهذه تفاصيل ظهورها الاستثنائي في عيد الفطر

أحلام الشامسي المطربة الإماراتية باتت محل اهتمام من الجمهور في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تظهر فيه بوجهها لكن ظهر صوتها واضحًا وهي تقوم بترتيل بعض آيات القرآن الكريم.

أحلام ترتل القرآن الكريم والجمهور يبدي إعجابه بأدائها

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه صوت المطربة أحلام وهي ترتل بعض آيات القرآن الكريم داخل أحد المنازل، ويبدو أن أحد أقارب الفنانة الشهيرة هو من التقط الفيديو، خاصة وأنه تم إرفاقه بتعليق: "نورتينا أم فاهد".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو وعبروا عن مدى إعجابهم بصوت أحلام في قراءة القرآن، كما تمنوا لو أن المقطع كان أطول قليلًا، حتى يتسنى لهم الاستمتاع لوقت أطول بصوتها.

أحلام نجمة برنامج "Carpool Karaoke بالعربي" في العيد

في سياق آخر من المقرر أن تحل النجمة الإماراتية ضيفة على برنامج "Carpool Karaoke بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة دبي، وذلك في الحلقة التي سوف تعرض يوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

وخلال البرومو ظهرت أحلام وهي تتحدث عن أهم العادات التي تتبعها خلال تصوير أي من أعمالها، وهو أنها تجميع كافة فريق العمل الخاص بها وتقدم لهم الحلوى، كما أنها تمنت خلال البرومو أن تعيد تصوير أحد كليباتها، لكن لم يتضح أي كليب منهم، فيما قامت كذلك بالغناء والعزف على آلة الكمان، في إطار كوميدي وطريف خلال الحلقة المنتظرة.

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وكانت أحلام قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها "لولوة" الـ11، وانتشرت فيديوهات من الحفل الفخم وظهرت أحلام في الفيديو وهي تغني لابنتها في عيد الميلاد، وتطلب منها تمني أمنية قبل إطفاء الشموع على قالب الحلوى الضخم، وقالت أحلام في نهاية الفيديو إنها تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ11 وطلبت من الجمهور الدعاء لابنتها، لذلك خرجت عن الأجواء الرمضانية التي كانت تعيشها مع أسرتها، ووجهت عدة نصائح للجمهور من أجل تحقيق الاستفادة من شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن المطربة الإماراتية أحلام الشامسي كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها بعنوان "فدوة عيونك" الذي لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها، وقدمت خلاله العديد من الأغاني المختلفة، كما تصدرت العديد من أغانيه قائمة الأكثر استماعا على تطبيقات" الآي تيونز" و"يوتيوب"، و"ديزر".