مصممة أزياء سورية :الأعمال الدرامية التاريخية لا يتم التجهيز لها جيدا

عبرت مصممة الأزياء، رجاء مخلوف، عن مدى الصعوبات التي تواجهها خلال عملها في تصمم أزياء الأعمال الفنية وبالأخص التاريخية؛ منها "هارون الرشيد" و"الملك فاروق" وغيرها من الأعمال.

المصممة السورية أكدت، خلال استضافتها ضمن برنامج ناس أونلاين مع المذيع أحمد الجمل، أن الأعمال الدرامية التاريخية تكون أصعب في تصميم أزيائها؛ لأنها تحتاج إلى وقت كبير في التجهيز وقراءة أكثر في التاريخ حيث قالت "الزي بالنسبة لي هو هندسة معمارية"

مخلوف أكدت أنه دائما في العالم العربي، عند الخوض في أعمال درامية كبيرة للعرض في شهر رمضان، لا يتم التحضير لها كما يجب، حيث يتم التبليغ بالعمل قبل رمضان بفترة قليلة رغم أن التحضير للأزياء يحتاج إلى وقت كبير.

المصممة السورية عبرت عن مدى حزنها لخسارتها وخسارة الدراما العربية مخرجا كبيرا كحاتم علي، حيث اعتبرته "قامة كبيرة تربت على يده".

وأكدت قائلة: "المخرج السوري الراحل كان دقيقا جدا في العمل لا تفوته أي تفاصيل مهما كانت صغيرة، رغم أنه شخص عصبي جدا، إلا أنها عصبية إيجابية لتساعدنا في إخراج أفضل ما عندنا"