تعرف على الضحية 24 في ”رامز عقله طار”

يحل اليوم مهاجم النادي الأهلي، اللاعب مروان محسن، ضيفا على برنامج المقالب "رامز عقله طار"، الذي يتم عرضه عبر قنوات mbc بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

تذاع حلقة "رامز عقله طار" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر عبر قناة mbc مصر.

تدور فكرة المقلب حول استضافة الفنان ضحية المقلب لحضور افتتاح مدينة ملاهي "باز لاند"، ويستقبل الضيف الفنان حسن العسيري، ويأخذه في جولة حول المكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خلالها المقلب، قبل الانتقال إلى مقابلة مع المذيعة سارة مراد، وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جلال لمقابلة ضيفه متنكرا في شخصية "بهجان"، والركوب سويًا في لعبة "هوب دروب".

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