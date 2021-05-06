القلق يزداد على سمير غانم ودلال عبد العزيز ونادية العراقية تعاني من فشل بالرئة.. موجة كورونا تنتشر بين المشاهير

الحالة الصحية لعدد من النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا في موجته الجديدة مؤخرًا مازالت محل اهتمام الجمهور الذي يحرص على الاطمئنان على وضعهم أولا بأول، والدعاء لهم بالشفاء العاجل، ومن بين هؤلاء سمير غانم ودلال عبد العزيز.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني كشف تفاصيل حالة الفنان سمير غانم الصحية باعتباره مشرفًا على حالته، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" وأكد أن حالة النجم القدير تشهد خللا لم تتم السيطرة عليه بعد، مؤكدا أن الثنائي يرقدان في المستشفى إثر إصابتهما بفيروس كورونا، كما أوضح أن حالة دلال عبد العزيز تشهد تأرجحا بين الاستقرار وعدمه.

أما الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، واصل الدعاء إلى أسرة زوجته عبر حسابه على فيسبوك، فكتب اليوم الخميس: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدّهم بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

نادية العراقية

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الفنانة نادية العراقية تدهورت حالتها الصحية أيضًا بعد نقلها إلى المستشفى عقب إصابتها بفيروس كورونا، وكشف نجلها أدهم عن تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابه على فيسبوك، فكتب: "غصب عني مش عارف ارد علي كل الناس .. الحمد لله ابويا واخواتي اتحسنوا جدا وحالتهم استقرت.. بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا.. فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الاكسجين لـ٦٠٪؜-٥٠٪؜.. محتاجه دعواتكم! .. الحمد لله على كل شئ.. عندي حسن ظن كبير في ربنا.. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ".

عوض عبد الله

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كذلك أعلن عدد من النجوم قبل ساعات انضمامهم لقائمة المصابين بالفيروس ومنهم الفنان الشعودي عوض عبد الله الذي أعلن إصابته وعائلته من خلال تدوينة على تويتر قال فيها: "الحمدلله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، اليوم طلعت نتيجة فحص كورونا وكانت إيجابية أنا وجميع افراد أسرتي.. دعائكم لي ولعائلتي بالشفاء والحمد لله رب العالمين".

هشام المليجي

الفنانة رانيا شاهين، كشفت اليوم عن إصابة صديقها الفنان المصري هشام المليجي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك، حيث كتبت: "جاري العزيز وصديقي وزميلي الممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع الطيب وأخويا جاله كورونا.. أرجو من الناس إنها تدعيله لأنه طيب جدا وتعبان جدا، هشام المليجي ربنا يشفيه إن شاء الله".

جمال سلامة

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مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية كشف قبل ساعات في بيان رسمي إصابة الموسيقار جمال سلامة بفيروس كورونا، ,أضاف في البيان: "يتابع مجلس نقابة الموسيقيين حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد نقله إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكلف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعض أعضاء مجلس النقابة بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية وبذل كل الجهد لحين استقرار حالته الصحية وعودته لأهله ومحبيه سالما".



