فيديو مروان محسن يضرب رامز جلال في مقلب الحلقة 24 من برنامج "رامز عقله طار"

مروان محسن وقع ضحية لمقالب برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 24، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وتعرض مروان محسن لموقف صعب ومرعب في مقلب البرنامج.

مروان محسن في برنامج "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في نجم الكرة بالنادي الأهلي مروان محسن في الحلقة 24 من برنامج "رامز عقله طار"، بمقدمة ساخرة لرامز جلال منه، وسخر رامز جلال من طريقة لعب مروان محسن ومن سوء حظه أمام المرمى، وقال إنه لاعب كرة حير الجميع بسبب إضاعته للأهداف وطريقة لعبه، لذلك قرر تنفيذ مقلب مرعب به من أجل إعادته إلى طريق الأهداف.

انهيار مروان محسن في "رامز عقله طار"

واستمر المقلب في مروان محسن في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب مروان محسن والسخرية منه، قبل أن ينتقل إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وعاش مروان محسن تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، وسيطر الخوف على مروان محسن في الكبسولة، خاصة في لحظة سقوطه في حمام السباحة قبل ان يكتشف المقلب في النهاية.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة، ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.