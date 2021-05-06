"إعطاء الفرص للنجوم المشاركين والتركيز في الاختيارات" كيف تفوقت ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج؟

منذ أن تم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة ثم زواجه من الفنانة ريهام حجاج، واعتبر الجمهور أن النجمتين أصبحتا في منافسة شرسة سواء على المستوى الشخصي أو المهني طوال الوقت ومع كل تصرف لهما، إلا أن البعض يرجح الكفة لحساب ياسمين عبد العزيز ويعتبرها تفوقت هذا العام على منافستها ريهام حجاج.

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج في رمضان 2021

فمنذ أن تم الإعلان أيضًا عن منافسة كل منهما في موسم دراما رمضان 2021، والبعض يتوقع نجاح ياسمين عبد العزيز أكثر من ريهام حجاج، خاصة بعد انتشار تفاصيل الأزمة التي مر بها مسلسل ريهام "وكل ما نفترق" حيث اعتبر عدد من المتابعين أن نجاح العمل بات في مهب الريح بسبب تصرفات ريهام التي تردد أنها قامت بها في فترة التصوير وتدخلها في كل التفاصيل وهو ما نتج عنه انسحاب المخرج كريم العدل والمؤلف محمد أمين راضي، إضافة إلى حالة الهجوم عليها من قبل زميلتها أيتن عامر.

على الجانب الآخر اعتبر الجمهور أن الفنانة ياسمين عبد العزيز من أكثر النجمات اللاتي استطعن تحقيق نجاح كبير في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل "اللي مالوش كبير" والذي يشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة، أولها التركيز الملحوظ واعتمادها على اختيار قصة مشوقة ومختلفة عما قدمته في العام الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه".

عوامل نجاح مسلسل "اللي مالوش كبير" لياسمين عبد العزيز

كذلك عدم تدخلها في عمل المخرج مصطفى فكري أو المؤلف عمرو محمود ياسين، أو التدخل في مونتاج بعض المشاهد مثلما تردد أن ريهام حجاج كانت تفعل بمسلسلها، وبالرغم من أنها نجمة نجحت في تقديم العديد من الأعمال كانت فيها البطلة الرئيسية الوحيدة منذ سنوات طويلة، إلا أنها حرصت في هذا العمل على الاستعانة بنجوم كبار بجانبها وإعطاء مساحة كبيرة لهم، لاقتناعها أن العمل الجيد المتكامل لن ينجح سوى بوجود أكثر من نجم خاصة وأن الأدوار حولها كانت ذات مساحة كبيرة مساوية لحجم دورها، حيث شاركها في البطولة النجم خالد الصاوي وزوجها أحمد العوضي وأيضا الفنانة دنيا عبد العزيز وإيمان السيد وغيرهم من المواهب الجديدة والنجوم الكبار.

حتى عندما انتشرت بالأمس أخبار عن وجود خلاف بينها وبين عمرو محمود ياسين وإلغاء متابعتها له على انستجرام، قرر الثنائي التزام الصمت وعدم الدخول في تفاصيل، وسط تأكيد المؤلف أن ياسمين لم تتدخل في نهاية العمل كما تردد وأن إلغاء متابعتها له أمر يخصها فقط، وهو ما اعتبره البعض أمرًا جيدًا من الثنائي اللذان حافظا على أسرارهما المهنية والخاصة ولم يقومان بسردها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن أكثر ما سيطر خلال الأسابيع الماضية هو النجاح اللافت الذي حققه العمل مع كل حلقة، وتصدره للترند بشكل يومي وإعجاب الجمهور بالأحداث المشوقة.

أزمات ريهام حجاج تنعكس سلبًا على مسلسلها

أما في حالة ريهام حجاج فكانت تفاصيل الأزمات بينها وبين زملائها تسبق تفاصيل العمل نفسه وتنال اهتمام الجمهور أكثر من الحلقات التي لم تتصدر الترند سوى مرات قليلة، وبشكل سلبي، حيث انتقد الجمهور العديد من الأحداث والمشاهد التي باتت محل سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المتابعون أن المشاكل بين ريهام وزملائها انعكست بشكل سلبي على المسلسل وأثرت في نسبة مشاهدته، خاصة مع كل تدوينة للفنانة أيتن عامر التي تشارك في العمل، والتي حرصت على التعليق أولا بأول على ما ينشر حول أزمتها مع ريهام.

وألمحت أيتن في تدويناتها أن ريهام تتدخل في كل التفاصيل بل تسببت كذلك في حذف بعض مشاهدها من العمل، ولم تكتف ريهام بذلك بل قررت أن تشن حملة هجوم على أيتن وتؤكد أنها غير ملتزمة بمواعيدها وأنها تطمع في زيادة مساحة دورها وهو ما نفته أيتن تمامًا ونفاه قطاع كبير من زملائها الذين تعاونوا معها من قبل وأشادوا بمهنية أيتن والتزامها.

ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان وأحداث مسلسلات هذا الموسم، يرى الجمهور أن المنافسة بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز باتت محسومة لصالح الأخيرة التي خطفت الأنظار بتعاونها الأول مع أحمد العوضي بعد زواجهما، في حين أن ريهام تحاول الإشارة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا وهو عكس ما يراه الجمهور.

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