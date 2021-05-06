فيديو بشار الشطي يصف تجربته مع حياة الفهد بالعظيمة ويتحدث عن سبب تأخر ألبومه الجديد

بشار الشطي الفنان الكويتي حل ضيفًا على برنامج "علي ونجم" الذي يقدمه الفنان علي نجم، وتحدث بشار عن تفاصيل تأخيره عن طرح ألبوم جديد منذ سنوات طويلة إضافة إلى كواليس تعاونه مع النجمة حياة الفهد في مسلسل "مارغريت".

بشار الشطي يكشف سر تأخره عن طرح ألبوم جديد منذ 10 سنوات

بشار الشطي أكد أن شركة إنتاج الإعلانات الخاصة به والتي يقوم من خلالها بابتكار أفكار إعلانات وغنائها وتلحينها، أخذته كثيرًا من الغناء ولم يقدم بسببها أي ألبومات جديدة منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أنه يحب تصميم الإعلانات للغاية ويرى فيها تحديًا وإبداعًا خاصة وأنه يجب عليه خطف أنظار الجمهور من خلال إعلان لمدة نصف دقيقة فقط.

وكشف بشار عن أنه خلال الفترة الحالية يستعد لإصدار ألبوم غنائي جديد بعد هدوء جائحة كورونا، موضحًا أنه بالرغم من غيابه إلا أنه عندما يعود يعود بقوة، وحرص بشار على الإشادة بالنجمة الكبيرة حياة الفهد بعد تعاونه معها في مسلسل "مارغريت" الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2021.

بشار الشطي وتعاونه مع حياة الفهد

وأكد بشار في البرنامج أن الوقوف أمام حياة الفهد أو أم سوزان، هو إضافة وحلم بالنسبة له، وتابع: "إضافة وحلم إنك تكون واقف قبالها.. وتجربتي معها عظيمة وما أنساها على الصعيد الإنساني أيضًا، وتعلمت منها الكثير.. شلون هذا الهرم الفني.. وهي أم وما في أم ما تخاف على عيالها أو تقسو عليهم أو ما تبغى إن عيالها يبقوا أحسن ناس".

معلومات عن مسلسل "مارغريت"

ومن المعروف أن مسلسل "مارغريت" لـ حياة الفهد يشارك في بطولته أيضًا كل من بشار الشطي والفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم، ويعرض العمل على قناة "mbc1" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت السعودية وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السادسة الا ربع مساءً.

وتدور الأحداث حول انتقال مارغريت من إنجلترا إلى عالم مختلف تمامًا خلال حقبة زمنية معينة، حيث تتميز بثقافتها وبتوقعاتها التي غالبًا ما تتحقق، حيث يصفها البعض بكونها ساحرة، كما أنها تتمتع بصفات إنسانية عديدة وتحرص على مساعدة الغير دائمًا.