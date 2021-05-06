بعد قيام صناع فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني بالإعلان عن أفيش الفيلم وإعلان طرحه قريبا خلال الأيام الماضية، لكن بسبب الإغلاق الجزئي الذي فرضته الحكومة قرر الفيلم بالعدول عن طرحه في عيد الفيلم وتم تأجيل طرحه إلى أجل غير مسمى.

فيلم "مش انا" بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل طرح فيلم ”مش أنا” لأجل غير مسمى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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