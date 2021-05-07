"كوفيد 25" الحلقة 9- الفيروس يخرج عن السيطرة

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "كوفيد 25" كشف غموض الفيروس الوبائي الجديد.

فيما يلي نستعرض أبرز الأحداث.

- يواصل ياسين ورامي ومحسن جولتهم مع سامح في معمل "لاب سي" الذي تم اختراع الفيروس الغامض بداخله، ويكتشفوا وجود جثث لكل العاملين به.

- يذهب مديرين شركة WPG لمقابلة شخص لمساعدتهم على الهرب، لكنه يحضر ويقتلهم.

- يبدأ انكشاف أسرار المتواجدين داخل مستشفى العزل، بين أب دفع ابنته للانتحار بعد تورطه في فيديوهات فاضحة مع أحدى صديقاتها، وزوجة قتلت زوجها.

- تعثر الشرطة على جرعات اللقاح قبل تهريبها.

- يتم العثور على جثة كريم داخل أحدى الثلاجات، ويحاول نادر التماسك وإنكار معرفته بالأمر.

- يقرر الأب مغادرة المستشفى بينما تكشف الزوجة أنها تعرضت للتشويه من زوجها ولديها دوافع قوية لقتله، وهي التخلص من بطشه وتلذذه بضربها.

- تعرف نهال أن زوجة عزيز حامل من شخص آخر وأن الأب شخص خدعها لكي تحصل على شيك بقيمة نصف مليون جنيه من مديرها، دون أن تعرف أنها تسمع عن قصة سيف.

- يموت ابن علياء داخل المستشفى، متأثرا بإصابته بالفيروس، وسط صدمة سيف الذي تورط فيما حدث له.

- يكتشف ياسين أن اللقاح يحول من يتلقاه إلى وحش كاسر، وفي نفس اللحظة يقتحم أحد أطباء المعمل المتحولين المكان ويفتك بسامح ويبدأ في قتله بوحشية.

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وعصام السقا.

(في الفن)