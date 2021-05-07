مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 24 انتحار عابد تيمور

خالد الصاوي "عابد تيمور" ينتحر في الحلقة 24 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، بينما يقرر "الخديوي" أحمد العوضي أن ينتقم من "رفعت" خالد سرحان بعد زواج الأخير من طليقته.

الخديوي يقرر الانتقام من رفعت وطليقته

أحمد العوضي "الخديوي" يواجه "رفعت" خالد سرحان أثناء خروجه من منزل "قدرية" دينا فؤاد، حيث يكتشف الخديوي زواج الثنائي ويؤكد أنه غير نادم على الموقف الذي اتخذه ضد قدرية بعدما كانت تطلب منه أن تعود إليه، لكن أوضحت أن طلبها له جاء نتيجة رغبتها في الحفاظ على أسرتها وليس حبا فيه.

الخديوي يؤكد لرفعت أن زواجه من قدرية تسبب في غضبه، وأنه سوف ينتقم منه بسبب ما حدث وكذلك من الأفعال التي قام بها في الماضي، كما أوضح الخديوي أنه سوف يقتل رفعت وسوف يحصل على حق حضانة ابنائه من قدرية لكي لا يقوم رفعت بتربيتهم.

غزل تصدم بعد زواج نادين من عابد تيمور

الخديوي يبدأ الاعداد لتنفيذ مخطط لمواجهة كل اعدائه، ويطلب من "مينا" محمود حافظ التخطيط لذلك حيث يرغب الثنائي في تنفيذ انتقام من "رفعت" خالد سرحان، حيث يعد كمين لـ" أحمد عبدالله محمود" أحد رجاله لتوجيه رسالة له بقدرته على السيطرة على زمام الامور في المنطقة، لكن يظهر أحد مساعدي أحمد عبدالله محمود لإنقاذه فيطلق الخديوي النار عليه.

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تصدم بعدما تعلم بأن "عابد تيمور" خالد الصاوي قد تزوج من صديقتها "نادين" دنيا عبدالعزيز التي كانت من أقرب الأشخاص لها، وتشعر نادين بحالة شك من تصرفات "عابد" خصوصا أنه يحصل على العديد من الأدوية بالإضافة للقاءه الأخير مع المحامي الذي طرح عليه العديد من الأسئلة بشأن العقارات التي كانت من ضمن أملاك غزل وأكد له المحامي أنه قادر على إعادتها له بمنتهى السهولة، كما طلب عابد تيمور من نادين العودة إلى منزلها القديم لكونه سوف يلتقي بغزل.

انتحار عابد تيمور في الحلقة 24 من "اللي مالوش كبير"

عابد تيمور يعيش حالة من الانهيار بعد زواج غزل من الخديوي وشعوره بالعجز من كل ما حدث بسبب حبه الكبير لغزل التي يؤكد انها لم تشعر بهذا الحب، ويؤكد لنفسه أنه شخص غير قادر على التعبير عن حبه، مناقشة عابد تيمور مع نفسه يقرر في نهايتها أن يقدم رسالة حب لغزل بأن ينتحر حيث يطلق النار على رأسه.