مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 24 بدر وضاري يخططان للانتقام من منيرة

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 24 شهدت عدة مواقف كوميدية وطريفة بسبب استمرار غيرة زوجات فارس بعد زواجه من "أمينة".

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 24

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل "أمينة حاف" عدة مواقف كوميدية وطريفة، بعد مشاجرة زوجات فارس الأربعة مرة أخرى، واستطاع فارس فض النزاع بينهم وعنفهم، وذلك بعد ازدياد الغيرة بينهن، وذلك بعدما أخبرتهن أمينة أنها اشترت شاليه جديد من أموالها، وستقضي به شهر العسل مع زوجها.

أحداث مسلسل "أمينة حاف"

وشهدت أيضاً الحلقة عرض ليالي على زوجة طليقها عبد الله المشاركة في مشروع تجاري بينهما، ولكن الأخيرة تبدي اندهاشها من اختيارها لها، وتزورها في منزلها وتلتقي طليقها والذي يصدم من وجودها ولكنه لا يتحدث معها، وهو الأمر الذي يغضبها.

ومن أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل "أمينة حاف" تخطيط ضاري وبدر للانتقام من منيرة، وفرحة أم عبود بعد أن أصبح ابنها عبود أباً، وأخبرته بالخبر السعيد وهي تبكي من الفرحة، وكانت الحلقات السابقة من المسلسل قد شهدت غيرة زوجات فارس الثلاث من زواجه من أمينة، والتي تستطيع ان تكتشف مكائد زوجاته ضدها، وتستطيع أن تتغلب عليهن، وهو ما جعلهن يجتمعن مجدداً من أجل تنفيذ خطة جديدة للإيقاع بأمينة، وإفساد علاقتها بفارس، ونصحتهن أمينة بضرورة التكاتف معاً من أجل ألا يطلق فارس إحداهن ويتزوج مجدداً، وشهدت الحلقة عدة مواقف كوميدية بسبب المواقف بين الزوجات الأربع وغيرتهن المتبادلة.

مسلسل "أمينة حاف"

ويذكر أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.