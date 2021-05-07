مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 25 ياسمين رئيس عاملة نظافة وسرية يبحث عنها

ياسمين رئيس "فاتن" تلتقي لأول مرة بـ"سرية" عمرو سعد في الحلقة 25 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، كما يطلق "سفينة" مصطفى شعبان النار على "فراس سعيد" بعدما قام الأخير بمحاولة قتل "روان".

سرية يبحث عن فاتن بعد القبض عليها

يسعى "سرية" عمرو سعد للبحث عن "فاتن" ياسمين رئيس التي يعلم بالقبض عليها بسبب عدم وجود مسكن لها، وكما يبدأ في تجنيد "ناصر" أحمد كشك طليق "نجلا" رانيا يوسف شقيقة "سفينة" مصطفى شعبان، ويعد كل من يوفر له معلومات عن فاتن أو نجلا بتقديم مكافآت كبيرة لهما، وتلتقي "دينا "مريم أمين زوجة زاهي العتال بـ"مجدي" أحمد صفوت وتذكره بما قام به ومحاولته سرقتها بعد موت زاهي ، وتواجهه بالحقائق التي علمتها من سرية عنه.

وتستمر فاتن في العمل كعاملة نظافة وتبدو حياتها أكثر استقرارا، كما يحاول سفينة أن يودع حبيبته "روان" التي تصاب بطلق ناري وتنقل إلى المستشفى، ويعلم سرية تفاصيل استلام البضاعة الجديدة التي سوف تصل إلى أحد المناطق الساحلية، ويسعى سرية أن ينهي هذه الشحنة لصالح "سليم" علاء قوقة.

سفينة يطلق النار على زوج روان

أيمن الشيوي "مارسيل" يهاجم سفينة بعدما تعرضت "روان" لإطلاق النار بسبب أنه حياته باتت مهددة بينما يقترب موعد العملية الكبرى التي يرغب في تنفيذها ضد سرية، ويحاول "مصطفى" محمد عبدالعظيم صد سرية على الوقوف في وجه سفينة ويؤكد له أنه لن يستمر معه ولن يقبل أن يقف الأصدقاء ضد بعضهم.

نجلا تطلب من سفينة التوقف عن مساندة روان بعدما تسببت له في كافة الأزمات التي حدثت، لكنه يرفض هذا، كما تطلب نجلا العودة من جديد إلى الحارة من أجل تتذكر ابنتها الراحلة حبيبة، ويذهب سفينة إلى منزل "فراس سعيد" زوج روان ويطلق عليه الرصاص ويهدده بالقتل في حال إذا لم يطلقها.

فاتن تلتقي بسرية لأول مرة

سرية يبدأ البحث عن فاتن في العديد من الأماكن كما يذهب من أجل لقاء شقيقه "سعيد" لكنه يصدم بوجود "بسنت" داخل منزل والدته "عطية" ويكذب سعيد ويؤكد لشقيقه أنه تزوجها بشكل عرفي، فيعطي سرية المال لبسنت مقابل أن تترك شقيقه ويتم الانفصال بينهما، وأثناء ذهاب سرية إلى أحد الاماكن العامة ومعه ابنة "سليم" تشاهده فاتن وتحاول أن تتهرب منه حتى لا يراها في وظيفتها الجديدة.