مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 25 صافي ينقذ حياة ويهرب معها

قصي خولي يستمر في الحلقة 25 من مسلسل "عشرين عشرين" في خداع الشرطة بخطته الجديدة، حيث يبدأ صافي بالتلاعب بكرم حيث استطاع إقناعه بأن شقيقه الديب هو من قام بخطف "سما- حياة" نادين نسيب نجيم.

محاولة تهريب ابنة سما إلى إيطاليا

نادين نسيب نجيم "سما" بعدما تحاول الهروب من خلال "رسمية" كارمن لبس، لكن يتم إنقاذها على يد الديب في اللحظات الأخيرة، ويتم السيطرة على الوضع مرة أخرى، ويذهب العميد "غسان" يوسف حداد إلى منزل والد ووالدة سما ويطلب منهم أن يتم نقلهما إلى مكان جديد بسبب الأوضاع الأمنية ويؤكد أن الشرطة غير قادرة على التواصل مع سما لكونها في مهمة رسمية.

وتحاول رسمية السيطرة على "وردة" رولا بقسماتي التي ترغب في الانتقام من "سما –حياة" بعدما علمت أنها من الشرطة، في وقت تفشل أسرة زوج سما في الذهاب بابنتها إلى الخارج، حيث قامت سما بوضع اسم ابنتها على قائمة الممنوعين من السفر مما اغضب جدة ابنتها، وتبدأ الشرطة تحقيق في محاولة تهريب ابنة سما إلى إيطاليا، في وقت يعيدون الابنة إلى والدي سما، لكن الأولى تؤكد على كرهيتها للجميع بما فيهم والدتها بسبب ما يحدث لها.

صافي يخدع الشرطة بواسطة كرم

قصي خولي "صافي" يستمر في خطته ضد الشرطة حيث يتلاعب بـ"كرم" وسام صليبا ويؤكد له نجاحه في الوصول إلى المكان الذي تحبس فيه سما وأن شقيقه الديب هو من قام بخطفها، وأكد له أن يمر بورطة وقد يغير رقم هاتفه وسوف يرسل له خريطة بالمكان الذي تتواجد فيه سما، ويطلب العميد غسان استمرار كرم في السير خلف صافي للوصول إلى أي نتيجة، بينما يبدأ الديب في التخطيط مع رسمية لاستكمال خطة صافي التي تم الاتفاق عليها.

مواجهة صافي وكرم للديب في الحلقة 25 من "عشرين عشرين"

صافي يلتقي بكرم ويتحدث أمامه مع "الديب" الذي يطلب منه تمرير بعض المواد الممنوعة في مقابل أن تعود إليه "سما-حياة" من جديد، ورغم تظاهر صافي بالرفض لكنه يقبل تنفيذ المهمة بسبب حياة، وتقرر الشرطة أن تقبل مشاركة كرم مع صافي في هذه العملية من أجل انقاذ حياة، ويسلم صافي البضاعة ويحصل على مقابلها ألماس يبتلعه من أجل أن يهرب به من الشرطة.

ويذهب صافي من أجل لقاء الديب في المكان الذي ارسل له خريطته وهناك يرفع صافي السلاح ومعه كرم في وجه الديب الذي يقوم هو كذلك برفع السلاح في وجههما.