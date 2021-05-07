فيديو نهلة سلامة تكشف حقيقة زواجها من محمد فؤاد وتبرؤ ابنها منها في "شيخ الحارة والجريئة"

نهلة سلامة حلت ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وأطلقت عدة تصريحات جريئة في البرنامج.

نهلة سلامة: عايزة اتجوز محمد سامي عشان أعمال أدوار جامدة

وردت نهلة سلامة في حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة" على سؤال إيناس الدغيدي حول من المخرج في الجيل الحالي من الممكن أن تتزوجه نهلة سلامة، وقالت إنها ستختار محمد سامي لكي تقدم أعمال جيدة، وقالت نهلة سلامة في تصريحاتها إنها تحب محمد سامي وكذلك مي عمر، وكشفت إنها اختارته على أساس فني وانه صديقها وبمثابة أخيها.

نهلة سلامة تكشف عدد زيحاتها في "شيخ الحارة والجريئة"

وأكدت نهلة سلامة إنها تزوجت في حياتها 4 مرات فقط على عكس ما يشاع عنها، وقالت إن معظم ما يقال عنها شائعات، وإنها لو تزوجت أكثر من ذلك كان الجمهور سيعرف بها، وأضافت إنها ظلت لأكثر من 15 عام من حياتها غير متزوجة، ونفت نهلة سلامة استغلال زواجها من المخرج محمد خان في خطف أحد الادوار من دينا، وأضافت إنها لم تخطف الدور وأن طريقة المخرج محمد خان في العمل مختلفة عن ذلك.

تصريحات نهلة سلامة في "شيخ الحارة والجريئة"

وقالت نهلة سلامة في تصريحاتها إنها لا تستغل زواجها من المخرح محمد خان في مشوارها الفني، وكشفت ان مدة زواجها من محمد خان لم تتعدى الثلاث شهور، وقدمت معه فيلم "الغرقانة" وعملت معه في فيلم "مستر كاراتيه" وتزوجته في نهاية الفيلم، ونفت نهلة سلامة تركها لوالدها أو تخليها عنه في فترة مرضه، وقالت إن علاقتها به جيدة، وذكرت أن والدها كتب نصف ثروته لأختها ولم تغضب من ذلك.

ونفت نهلة سلامة في تصريحاتها بالبرنامج زواجها من الفنان محمد فؤاد أو الفنان أحمد زكي وقالت إن الشائعات تطاردها حول زواجها من كل نجم عملت معه ولكنها غير حقيقية، ونفت كذلك الشائعات حول تبرؤ ابنها منها بسبب ارتدائها فستان جريء في أحد المهرجانات، وقالت إن ابنها ابدى استيائه من الفستان فقط ولكنه لم يتبرأ منها.