تعرفوا على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب".. خاص

مسلسل "نسل الأغراب" اشتعلت أحداثه في الحلقات السابقة، بعد اختيار "جليلة" مي عمر لعساف الغريب "أحمد السقا" للزواج منه بعد طلاقها من عدوه "غفران الغريب" أمير كرارة، وكشفت مصادر لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل الأحداث المقبلة للمسلسل.

أحداث الحلقة الأخيرة من "نسل الأغراب" قبل عرضها

وتتطور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في الحلقات المقبلة، ويشتعل الصراع بين العدوين "عساف الغريب" و"غفران الغريب"، ويغضب الأخير بسبب الكشف عن موقع زراعته للمواد المخدرة، وإلقاء الشرطة عليه بتهمة الإتجار في المخدرات، من خلال ابن عمه ضابط الشرطة "علي الغريب" الذي يجسده محمد دياب، ولكنه يخرج من قسم الشرطة ويقرر الإنتقام منه ومن عساف الغريب المتسبب في كشف مكان المخدرات.

مقتل علي الغريب في الحلقة الأخيرة من "نسل الأغراب"

وبسبب غضب غفران الغريب من علي الغريب، يقوم بقتله في الحلقة الأخيرة من المسلسل، وينتقم منه بعد الكشف عن تجارته للمخدرات ولوقفه ضد خطته في قتل عساف الغريب، في الوقت الذي يقرر به أحمد السقا "عساف الغريب" بالانتقام من أمير كرارة "غفران الغريب" ويقتل ابنه "سليم" الذي يجسده أحمد داش، ويرد عليه أمير كرارة بقتل ابنه "حمزة" الذي يجسده أحمد مالك.

وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل مقتل "فاطمة" الخادمة لدى عساف الغريب والتي تجسدها "ريم سامي"، على يد غفران الغريب والذي قرر التخلص منها بسبب تنازع سليم وحمزة على الزواج منها، وتسببها في خلاف بينهما تطور إلى حد التشجار بالسلاح، وبسبب عدم رضائه على زواج حمزة منها لأنها تعمل خادمة.

أحداث نهاية مسلسل "نسل الأغراب"

وتغضب مي عمر "جليلة" من زوجها عساف الغريب بسبب قتله لابنها من غفران الغريب "سليم"، وكذلك تغضب من غفران الغريب لقتله ابنها من عساف "حمزة"، وتقرر مواجهتما والانتقام منهما، وتجتمع مع أهل القرية وتدفعهم للثورة ضد الثنائي وإيقاف مخططاتهما الشيطانية، وتنجح في جمع أهالي القرية ومحاصرة قصرعساف وغفران الغريب وإشعال النار بهما، ولكنهما ينجوان من الحريق ويدخلان في معركة أخيرة في نهاية المسلسل.

وتنتهي أحداث مسلسل "نسل الأغراب" بنجاح الشرطة في القبض على الثنائي أثناء معركتهما، ويحكم عليهما بالإعدام شنقاً بسبب جرائمهما، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إدوارد ونجلاء بدر وأحلام الجريتلي وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.