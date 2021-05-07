إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا وهذه تطورات وضعهما الصحي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا اليوم إصابتهما بفيروس كورونا، وأقلقا الجمهور على حالتهما الصحية، وذلك بعد انتهائهما من تصوير مسلسلهما "اللي مالوش كبير".

إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بكورونا

وأعلن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز إصابتهما بفيروس كورونا اليوم، وأقلقا الجمهور بسبب عدم تعليقهما على مواقع التواصل حول إصابتهما وتفاصيل وضعهما الصحي، وطمأنت مصادر مقربة منهما الجمهور حول تفاصيل حالتهما الصحية، حيث يتواجد الثنائي في العزل المنزلي وحالتهما الصحية مستقرة، واكتشفا إصابتهما بفيروس كورونا بعد الإنتهاء من تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير".

ياسمين عبد العزيز تقلق الجمهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

وجاء إعلان العوضي وياسمين عبد العزيز إصابتهما بفيروس كورونا في الوقت الذي يحققان به نجاح في مسلسلهما "اللي ملوش كبير"، وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل عدة مشاهد رومانسية لهما معاً، وكذلك زواجهما في الأحداث، ونال مشهد حفل زفافهما تفاعل كبير على مواقع التواصل، حيث اعتبره الجمهور حفل زفافهما الحقيقي، خاصة انهما تزوجا في رمضان الماضي بدون إقامة حفل زفاف.

وانضمت ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وسيطرت حالة من القلق على حالتهما الصحية وتضامن معهما عدد كبير من النجوم والجمهور، ويتواجداً حالياً في العناية المركزة باحدى مستشفيات القاهرة، وكذلك تعاني الفنانة نادية العراقية من أزمة صحية بعد إصابتها بكورونا، بالإضافة إلى إصابة الفنان هشام المليجي والملحن جمال سلامة وهند عبد الحليم وغيرهم.

زفاف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في "اللي مالوش كبير"

وعلى الجانب الآخر، شغلت ياسمين عبد العزيز الجمهور أيضاً بسبب تداول أخبار حول خلافها مع مؤلف مسلسلها "اللي ملوش كبير" عمرو محمود ياسين، وذلك بسبب رغبتها في تغيير نهاية المسلسل، وتدخلها في تفاصيل العمل، وهو ما جعلها تقوم بإلغاء متابعته على انستقرام، ورد المؤلف على ذلك الأمر قائلاً إن الخلافات الفنية في الأعمال ورادة ولكنها ليست خلافاً شخصياً ونفى ان يكون خلافه مع ياسمين عبد العزيز حول نهاية المسلسل.