مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 24 من القبض على غفران الغريب وجليلة تهدد عساف

في الحلقة 24 من مسلسل "نسل الأغراب"، علي الغريب يقود مأمورية ويقبض على غفران الغريب بحجة التجارة في الممنوعات وزرعها.

فاطمة بين الحياة والموت

فاطمة بين الحياة و الموت بعدما كلف غفران أحد رجاله باطلاق النار عليها، وحمزة يشعر بحسرة كبيرة.

علي الغريب يسأل حمزة الغريب عن من قام باطلاق النار على فاطمة، وحمزة يرد بأنه لا يعرف أى شيء عن الأمر، وعلي الغريب يلقي باللوم عليه هو وأخيه فيما حدث لفاطمة.

القبض على غفران الغريب

علي الغريب يقول لغفران أن قضية الممنوعات جزائها الإعدام وغفران ينكر معرفته بالأمر.

مشاجرة جديدة بين سليم وحمزة الغريب بسبب فاطمة وبسبب عدم مبالاة حمزة بحبس غفران، وعساف الذي كاد يضرب حمزة تمنعه يد جليلة بل وتهدده بقطعها.

المسلسل بطولة مي عمر وأحمد السقا وأمير كرارة وإخراج محمد سامي .