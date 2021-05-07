مسلسل "ضل راجل" الحلقة 25 جلال يبدأ خطة الانتقام

ايهاب المصري الجمعة,07 آيار (مايو) 2021 - 15:03
في الحلقة 25 من مسلسل "ضل راجل"، خليل بك هو من كلف بخطف ابنة شهد وتبديلها بطفلة أخرى وذلك بالتعاون مع دكتور عزيز مدير المستشفى وذلك مقابل مبلغ من المال.
النيابة تستدعي الشهود
النيابة تستدعي حازم وعادل بناء على أقوال شهد بأنهما شهدا على عقد زواجها من سليم لكنهما ينكران كلامها بأوامر من خليل بيه الذي خطط للعملية بأكملها.
جلال يلجأ إلى مرسي ويستعير منه سيارة وبعض الأموال ويمكث في فندق صغير في بداية عملية إنتقامه ممن دمروا أسرته.
جلال يبدأ خطة الانتقام
في نهاية الحلقة 25 من مسلسل "ضل راجل"، جلال متنكرا في زي ديليفري يذهب إلى منزل حازم وبالفعل يدخل الشقة ويسيطر على عادل.
أعداد مجلة دوت الخليج
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