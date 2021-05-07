مسلسل "موسى" الحلقة 25 شهاب في خطر ومحمد رمضان يخوض مواجهة حاسمة

صدمة لم تكن على الباب في انتظار موسى "محمد رمضان" في الحلقة 25 من مسلسل "موسى"، حيث يتقابل وجها لوجه مع المأمور الإنجليزي جوني الذي كانت بينه وبين موسى عداوات قبل أن يأتي موسى إلى مصر.

موسى الذي ذهب إلى السفير الإنجليزي لإهدائه براديو من قبل أحد أصدقاء السفير يشاهد جوني هناك وجوني يراه أيضا.

شهاب في خطر

شهاب باشا يسافر إلى مصر لمحاولة الصلح بين شفيقة و موسى، ويقول لشفيقة أن عادل يخونه، وكحلة ترجو شهاب باشا ألا يسافر إلى مصر بسبب خوفها عليه.

حلاوتهم تلجأ إلى زوجة أخيها وهبة الوزان ليقوم بعمل عمل " سحري " لها، وتستمر في مساعدة موسى في بيع الراديوهات دون أن يعرف وذلك بمساعدة من زيتونة.

موسى رجل السوق

موسى يضرب عوكل صبي وهبة الوزان لأنه اعتدى على الفتاة لوزة بائعة المشروبات في السوق.

شداد يهدد الشيخ صالحين ويأمره بعدم الخروج من المنزل، حيث يشعر شداد بغيرة شديدة بعد حمل بخيته في حين أن زوجته صباح لم تحمل أبدا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.